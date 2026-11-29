Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se u subotu oko 3.40 časova dogodila u Jezerima kod Šibenika u Hrvatskoj, a koju je izazvao osamnaestogodišnji vozač pod dejstvom alkohola.

Prema policijskom izvještaju, mladić je upravljao automobilom šibenskih registarskih oznaka, a prilikom ulaska u nepreglednu lijevu krivinu nije prilagodio brzinu uslovima na putu.

Izgubio je kontrolu nad vozilom, sletio s kolovoza i polomio stubić za označavanje pravca kretanja, nakon čega se automobil survao u kamenitu provaliju obraslu rastinjem.

Vozilo se zaustavilo četrdesetak metara od mjesta slijetanja, na dubini od dvadesetak metara ispod nivoa puta.

Vozač, dvadesetogodišnja putnica i još jedna maloljetna putnica zadobili su lakše tjelesne povrede, koje su im konstatovane u Opštoj bolnici u Šibeniku.

Osamnaestogodišnjak je nakon ukazane ljekarske pomoći zadržan na daljem liječenju, a u bolnici su mu uzeti uzorci krvi i urina radi analize.

Policija će protiv njega, nakon dobijanja rezultata analize, podnijeti odgovarajuću prijavu.