Muškarac star 37 godina prijavio je policiji u Garešnici (Hrvatska) da je prevaren nakon što je kompaniji za prodaju montažnih objekata uplatio značajan iznos novca za novu kuću. Međutim, ni nakon više od godinu dana čekanja nije dobio ugovorenu montažnu kuću, ali ni povrat uplaćenog novca, saopštila je u subotu bjelovarsko-bilogorska policija.

Cijeli dogovor započeo je u septembru 2025. godine, kada se 37-godišnjak u Garešnici sastao s dvoje predstavnika kompanije, muškarcem starim 48 i ženom starom 36 godina.

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Tom prilikom kod javnog bilježnika potpisali su službenu izjavu prema kojoj je montažna kuća trebala biti isporučena na dogovorenu adresu u roku od 60 dana. Istim dokumentom bilo je predviđeno da će kupcu novac biti vraćen ukoliko kuća ne bude isporučena u navedenom roku.

Montažni objekat nije isporučen ni u predviđenom roku od dva mjeseca, a nije stigao ni kasnije. Kupac takođe nije dobio povrat svojih 21.000 evra.

Prema navodima oštećenog muškarca, od novembra 2025. do oktobra ove godine u više navrata dobijao je nova obećanja predstavnika kompanije, ali do realizacije dogovorenog posla ili povrata novca nikada nije došlo.

Nakon što je shvatio da je ostao bez kuće i ušteđevine, slučaj je prijavio nadležnim institucijama, prenosi RadioSarajevo.

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Policija trenutno provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti ovog slučaja i eventualne elemente krivičnog djela prevare.