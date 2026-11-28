Lijepo je imati legitimnu predstavnicu hrvatskog naroda u Predsjedništvu BiH, rekao je predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković.

Plenković je zahvalio za dosadašnju saradnju s hrvatskim političkim predstavnicima u BiH i izrazio zadovoljstvo predstojećim susretom s hrvatskim članom Predsjedništva BiH Darijanom Filipović.

"Veselim se našoj saradnji i našem susretu", istakao je Plenković.

Filipovićeva, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, predsjedavajuća Savjeta ministara i zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto prisustvovali su Saboru HDZ-a u Šibeniku.

Čović se u obraćanju osvrnuo na uspjeh HDZ-a BiH na oktobarskim izborima, izbor Darijane Filipović za hrvatskog člana Predsjedništva BiH te predstojeće aktivnosti uspostavljanja zakonodavne i izvršne vlasti.

Među ključnim političkim prioritetima izdvojio je donošenje novog Izbornog zakona kojim će se osigurati legitimno predstavljanje Hrvata u Predsjedništvu BiH i domovima naroda.

"Imamo sve uslove za to i ne tražimo ništa više", istakao je Čović.