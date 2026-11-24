Policija Sjeverne Makedonije saopštila je da je uhapsila 50-godišnjeg zatvorskog policajca u momentu kada je ispred zatvora u Strumici, u kojem radi, pokušao da proda kokain jednoj osobi.

"U blizini zatvora u Strumici policajci iz Policijske uprave 'Strumica' uhapsili su R. S. On je, na svom radnom mjestu kao zatvorski policajac, pokušao da proda kokain drugoj osobi ispred zatvora u Strumici, pri čemu su kod njega pronađena tri paketa kokaina", piše u saopštenju.

BiH Ništa od sjednice Savjeta ministara: Ministri iz Srpske protiv dnevnog reda

Nakon toga je, dodaje se, u pretresima u domu optuženog i u službenim prostorijama koje koristi u zatvoru, pronađeno nekoliko paketa kokaina, paket marihuane i digitalna vaga.

"Prilikom pretresa službenog ormarića koji je koristio optuženi, pronađeni su meci za pištolj, čija je količina bila veća od one za koju je on bio odgovoran kao zatvorski policajac. Istovremeno, prilikom pretresa pronađen je i novčanik, koji potiče od krađe prijavljene 21. novembra 2026. godine", piše u polcijskom saopštenju.

Ističe se da je javni tužilac je obaviješten o svim preduzetim mjerama i da je nakon podnošenja krivične prijave uhapšeni zatvorski policajac izveden pred nadležnog sudiju, koji mu je odredio pritvor od 30 dana.

Srbija MUP objavio nove detalje: Nakon pucnjave u školi uhapšeni otac i sin

Osnovnom javnom tužilaštvu u Strumici protov zatvorskog policajca R.S. (50) podnijete su krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora" i "neovlaštena proizvodnja, držanje, posredovanje i trgovina oružjem i eksplozivom".

(Kurir)