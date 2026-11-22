Zagrebačka policija pronašla je 101 kilogram marihuane, kokain, oružje i municija u Ivanić Gradu i uhapsila muškarca i ženu.

Uhapšeni su 43-godišnji muškarac i 39-godišnja ženu koji se sumnjiče da su nabavljali drogu za dalju preprodaju.

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Drogu su skrivali u dvije kuće u Graberju Ivanićkom gdje su je miješali sa dodacima i prepakivali.

Policija je juče u pretresu prve kuće pronašla 562 grama kokaina, te nešto više od kilogram dodataka za povećanje mase droge, prenose hrvatski mediji.

Pronađeni su puška i poluautomatski pištolj, 58 komada municije za pištolj, digitalna vaga za precizno mjerenje, te novac za koji se sumnja da potiče od preprodaje droge.

U drugoj kući pronađeno je 101,4 kilograma marihuane, zapakovane u dvije kartonske kutije, prenosi Srna.

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Osumnjičeni su, nakon kriminalističke obrade, predati u pritvor i protiv njih je, podnesena krivična prijava zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet droge. Muškarac se tereti i za prekršaj iz Zakona o nabavki i posjedovanju oružja.