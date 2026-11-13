"Ponesite bijele jastuke": Porodica Kristiana Periša pozvala građane na komemoraciju

Porodica Kristiana Josipa Periša pozvala je građane da u subotu, 21. novembra, u 18.30 časova dođu na komemoraciju koja će biti održana na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca.

Od okupljenih se traži da ponesu bijele jastuke, a porodica je uz poziv predstavila i pet konkretnih zahtjeva upućenih nadležnim institucijama.

– Jastuk se stavlja pod glavu bolesnika, a ne na njegovo lice. Jednim jastukom gušili su čovjeka. Hiljadama jastuka tražimo da se to više nikada ne ponovi. Nećete nas ugušiti – poručila je porodica.

Građanima koji ne mogu doći u Zagreb upućen je poziv da na prozor, balkon ili štrik okače bijelu jastučnicu, fotografišu je i objave na društvenim mrežama uz oznaku #necetenasugusiti.

Tim povodom pokrenuta je i zvanična internet stranica kristianjosipperis.hr.

Porodica se ograđuje od politike

Iz porodice su naglasili da je riječ isključivo o njihovoj komemoraciji, koja nije povezana sa drugim događajima ili protestima posvećenim Perišu. Takođe su poručili da ne žele da se njihova inicijativa dovodi u vezu sa bilo kojom političkom strankom.

– Nevjerovatno nam je i bolno gledati kako se smrt našeg Kristiana koristi za političke spinove i igre te kako neki smatraju da iza porodične inicijative i okupljanja stoji politička stranka – istakli su.

Pet zahtjeva institucijama

Prvi zahtjev odnosi se na izmjene Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i Pravilnika o mjerama prisile.

Porodica upozorava da važeći pravilnik zabranjuje pritisak na vrat, grudi i stomak pacijenta, ali ne sadrži izričitu zabranu prekrivanja lica. Zbog toga traže da se jasno zabrane pritisak na lice, njegovo prekrivanje i svaki drugi postupak koji može otežati disanje.

Takođe zahtijevaju da se svaka primjena mjera sputavanja odmah prijavi Državnoj komisiji za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama, umjesto dosadašnje prakse zbirnog izvještavanja dva puta godišnje. U slučaju smrti ili teške povrede tokom sputavanja, traže obavezno i hitno obavještavanje policije.

Drugi zahtjev je uvođenje obaveznog video-nadzora u svim prostorijama u kojima se nad pacijentima primjenjuju mjere prisile. Porodica smatra da se mora ukinuti izuzetak prema kojem se snimanje sprovodi samo kada za to postoje mogućnosti.

Uz to, traže da se snimak svake primjene prisile odmah pregleda i čuva najmanje šest mjeseci.

Treći zahtjev odnosi se na ispitivanje svih osoba koje su bile prisutne u prostoriji tokom sputavanja Kristiana Josipa Periša. Porodica traži da budu saslušani svi učesnici, uključujući medicinske tehničare, medicinske sestre i ljekare.

Cilj je, kako navode, utvrditi šta je ko od prisutnih vidio, zbog čega niko nije zaustavio postupak i zašto u izvještajima nije opisano šta se zaista dogodilo.

Traže provjeru bolovanja

Četvrti zahtjev tiče se bolovanja zaposlenih u klinici nakon Periševe smrti.

Pozivajući se na izjavu predsjednika Upravnog odbora bolnice, prema kojoj su zaposleni jedan za drugim otvarali bolovanja prije nego što su dostavljeni izvještaji četvorice medicinskih tehničara, porodica traži da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatska ljekarska komora provjere na osnovu čega su ta bolovanja odobrena.

Peti zahtjev odnosi se na promjenu naziva Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ u zagrebačkom Jankomiru. Porodica od Grada Zagreba, kao osnivača ustanove, traži da klinika ubuduće nosi ime Kristiana Josipa Periša.

– Da svako ko uđe na ta vrata zna zašto se pravila moraju poštovati – poručila je porodica.

Naglasili su da je ovo prvih pet zahtjeva te da će preostale objaviti naknadno.