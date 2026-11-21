Porodice poginulih u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima 2025. godine strahuju da bi veliki broj svjedoka koje je predložila odbrana mogao dodatno da produži suđenje i odloži trenutak kada će dočekati pravdu za svoje najmilije.

Oni su, kako prenose makedonski mediji, izrazili nezadovoljstvo tokom postupka, posebno ponašanjem nekih advokata optuženih.

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Odbrana je predložila više od 200 svjedoka, iako su neki od prijedloga povučeni tokom postupka.

Roditelji smatraju da bi ovakav pristup mogao dovesti do nepotrebnih odlaganja suđenja.

Na pitanje da li vjeruju da se veliki broj svedoka predlaže kako bi se dobilo na vremenu, odgovorili su:

"Tačno, to je sve. To odugovlači i razvodnjava cijelu situaciju".

Roditelji ističu da svako novo ročište predstavlja dodatni psihološki teret. Stalna putovanja iz Kočana u Skoplje, praćenje svjedočenja i ponovno suočavanje sa detaljima tragedije, kako kažu, dodatno produbljuju njihov bol. Posebno su, kažu, razočarani ponašanjem nekih advokata, za koje smatraju da ne pokazuju dovoljno poštovanja prema porodicama pokojnika.

"Niko nas ne pita kako preživljavamo svako ročište, kako je prošao prethodni dan i kako se osjećamo kada idemo na suđenje", kažu roditelji.

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S druge strane, Aleksandar Naunov, čija je ćerka stradala u tragediji, ocijenio je da je dosadašnji tempo suđenja bio intenzivan, sa otprilike jednim ročištem nedjeljno, i izrazio nadu da će u narednom periodu biti zakazano još datuma.

Porodice ističu da ne traže ograničenja prava optuženih, već da se suđenje održi u razumnom roku i da se odluka donese na osnovu dokaza.

Uprkos fizičkoj i mentalnoj iscrpljenosti, kažu da neće odustati od svog zahtjeva da se utvrdi odgovornost za tragediju u kojoj su poginuli njihovi voljeni.

Tragedija u diskoteci Puls u Kočanima dogodila se 16. marta prošle godine, oko 2:35 časova, tokom nastupa benda DNK.

U požaru je poginulo 63 ljudi, a povrijeđeno više od 200.

Nesreća je pokrenula ozbiljna pitanja o bezbjednosti objekta, njegovom radu, izdavanju dozvola i odgovornosti institucija koje su trebalo da sprovode kontrolu.

Požar, izazvan varnicama pirotehničkih sredstava upaljenih tokom nastupa, brzo se proširio na plafon zgrade.

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Prema optužnici, diskoteka je radila bez ispunjavanja minimalnih tehničkih zahtjeva, sa nepravilnostima u dokumentaciji i rekonstrukciji, i bez adekvatnog sistema zaštite od požara.

Zgrada je imala više gostiju nego što je dozvoljeni kapacitet, a evakuacija je takođe bila otežana zbog uskog izlaza.

Suđenje za tragediju počelo je 19. novembra 2025. godine u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju, a na optuženičkoj klupi su 34 fizička i tri pravna lica.

Tužilaštvo ih goni za teška krivična djela protiv javne bezbjednosti, odnosno za radnje i nečinjenja koja su, prema optužnici, doprinijela tragediji, prenosi Tanjug.

U međuvremenu, protiv policajaca se vodi poseban postupak u vezi sa kontrolom objekta.