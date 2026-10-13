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Poštar osumnjičen da je falsifikovao potpis nastavnice! Zbog toga je propustila šansu da se zaposli

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13.10.2026 16:31

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Поштар осумњичен да је фалсификовао потпис наставнице! Због тога је пропустила шансу да се запосли
Foto: Envato/TrueTouchLifestyle

Policijska uprava Štip podnijela je krivičnu prijavu protiv 46-godišnjeg poštara koji nije uručio preporučeno pismo primaocu, već se u evidenciji dostavljenih pošiljaka potpisao u njegovo ime, piše „Sloboden pečat“.

Pismo je poslalo Ministarstvo prosvjete i nauke, a odnosilo se na konkurs za zapošljavanje.

Zbog postupka poštara, osoba kojoj je pismo bilo namijenjeno propustila je rok za podnošenje žalbe u postupku prijavljivanja na interni konkurs za radno mjesto nastavnika-mentora.

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Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu saopštili zbog čega poštar nije uručio pošiljku, već je potpisao primaoca. Protiv njega je podnesena krivična prijava zbog nesavjesnog rada u službi.

„Dana 7. avgusta 2026. godine, prijavljeni, zaposlen kao poštar, nije uručio preporučeno pismo koje je jednoj osobi poslalo Ministarstvo prosvjete i nauke, već se potpisao u njeno ime na spisku dostavljenih pošiljaka. Time joj je nanio štetu jer je propustila rokove za podnošenje žalbe radi ostvarivanja svojih radnih prava, u vezi sa prijavom na interni konkurs za nastavnika-mentora“, saopšteno je iz MUP-a.

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Tagovi :

poštar

Krivična prijava

Sjeverna Makedonija

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