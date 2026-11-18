Tri osobe su poginule, a dvije su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u srijedu ujutro na državnom putu D1, u mjestu Blagaj, nedaleko od Slunja u Hrvatskoj.

Prema nezvaničnim informacijama, koje prenosi Indeks, među poginulima su Miroslav Žugaj, J. B. i Ž. S. sa područja Topuskog. Policija, međutim, još nije zvanično potvrdila njihov identitet.

Region Teška saobraćajna nesreća u Hrvatskoj: Tri osobe poginule, saobraćaj obustavljen

Načelnik opštine Topusko Ivica Kuzmić rekao je da su stradali rano ujutro krenuli na put prema Škabrnji.

Među poginulima je i Miroslav Žugaj, poznati sportski radnik iz tog kraja i predsjednik Fudbalskog kluba Topusko, od kojeg se klub oprostio emotivnom porukom na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.

- Sa neizmernom tugom opraštamo se od našeg voljenog predsjednika, prijatelja i čovjeka koji je živio za NK Topusko, Miroslava Žugaja. Tvoj trud, energija i ljubav ugrađeni su u svaki pedalj našeg kluba. Ostavio si neizbrisiv trag u našim srcima i istoriji Topuskog. Porodici i prijateljima izražavamo najiskrenije saučešće. Počivaj u miru Božjem, prezidente - navedeno je u objavi.

Lančani sudar dva kamiona i dva automobila

Prema prvim informacijama sa mjesta nesreće, do sudara je došlo oko 6.10 časova u krivini na putnom pravcu između Karlovca i Slunja.

U nesreći su učestvovala četiri vozila - dva kamiona i dva putnička automobila sa karlovačkim i sisačkim registarskim oznakama. Jedan od kamiona imao je registarske oznake BiH.

Uzrok nesreće i okolnosti pod kojima je došlo do sudara još nisu zvanično saopšteni.