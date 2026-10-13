Presretnut putnički avion iznad Hrvatske, emitovan signal za OTMICU

Hrvatski borbeni avion „rafal“ danas je presreo malteški putnički avion „boing“, koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj, nakon što je njegov transponder emitovao kod 7500, međunarodni signal za otmicu aviona

Hrvatski borbeni avion „rafal“ danas je presreo malteški putnički avion „boing“, koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj, nakon što je njegov transponder emitovao kod 7500, međunarodni signal za otmicu aviona.

Zbog moguće bezbjednosne prijetnje NATO je naredio hitno presretanje, saopštilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske (MORH).

Hrvatski „rafal“ presreo je putnički avion u 11.02 časova iznad Korenice. Pilot ga je vizuelno identifikovao i uspostavio radio-vezu sa posadom.

Prema navodima Ministarstva, hrvatski borbeni avion zatim je nastavio da prati putničku letjelicu na području između Rijeke i Delnica.

U 11.20 časova malteški „boing“ ušao je u vazdušni prostor Slovenije, čime je završeno njegovo praćenje iznad Hrvatske.

Šta znači kod 7500?

Prema informacijama koje je komandni sistem NATO-a dobio iz Italije, na transponderu putničkog aviona bio je postavljen kod 7500.

Transponder je uređaj kojim avion šalje podatke potrebne za radarsku identifikaciju i nadzor leta.

Kod 7500 međunarodno je dogovoreni signal kojim posada može upozoriti kontrolu letenja na otmicu ili nezakonito preuzimanje kontrole nad avionom.

Takav signal bezbjednosne službe tretiraju kao ozbiljnu moguću prijetnju, zbog čega mogu uputiti borbene avione da provjere šta se dešava.

Ministarstvo odbrane Hrvatske zasad nije potvrdilo da je malteški avion zaista bio otet, već samo da je zbog emitovanja tog koda označen kao moguća prijetnja.

Nije objavljeno zašto je kod aktiviran, niti šta je utvrđeno nakon uspostavljanja veze sa posadom.

Avion sletio u Njemačku, policija istražuje šta se dogodilo

Prema informacijama njemačkih medija i podacima servisa za praćenje letova, sve ukazuje na to da je hrvatski „rafal“ presreo „boing 737-800“ kompanije „Korendon erlajns Jurop“ (Corendon Airlines Europe), koji je na letu XR456 putovao sa grčkog Krfa prema Nirnbergu.

Avion je oko 12.16 časova bezbjedno sletio u Nirnberg, gdje je zbog bezbjednosne uzbune privremeno obustavljen vazdušni saobraćaj.

Tokom leta aktiviran je transponderski kod 7500, koji označava moguću otmicu.

Njemačka policija potvrdila je da pilot nakon aktiviranja koda nije bio dostupan putem radio-veze. Jedna od mogućnosti koju istražioci provjeravaju jeste kvar radio-opreme u pilotskoj kabini.

Zbog bezbjednosne uzbune avion su prema Nirnbergu pratili i njemački borbeni avioni „jurofajter“ (Eurofighter).

Policija je nakon slijetanja pregledala avion i saopštila da nema opasnosti.

Ministarstvo odbrane Hrvatske nije objavilo broj leta koji je presreo hrvatski „rafal“, ali ruta, vrijeme i okolnosti bezbjednosne uzbune odgovaraju incidentu sa avionom kompanije „Korendon“.

Naredba za presretanje stigla iz NATO-a

Operaciju je pokrenula Združena vazdušna komanda NATO-a u španskom Torehonu, koja je izdala naredbu za polijetanje hrvatskog „rafala“.

Zadatak hrvatskog pilota bio je da vizuelno identifikuje putnički avion, uspostavi komunikaciju sa posadom i prati ga kroz hrvatski vazdušni prostor.

Riječ je o postupku poznatom kao „er polising“ (Air Policing), odnosno nadzoru i zaštiti vazdušnog prostora, u okviru kojeg borbeni avioni reaguju na moguće prijetnje ili neuobičajene situacije u civilnom vazdušnom saobraćaju.

O svemu obaviješten i Plenković

Zbog mogućeg bezbjednosnog incidenta, tokom operacije su sa premijerom Andrejem Plenkovićem i Hrvatskim ratnim vazduhoplovstvom bili u kontaktu potpredsjednici Vlade i ministri Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović i Oleg Butković.

Iz Ministarstva odbrane poručili su da je presretanje pokazalo obučenost i brzinu reagovanja hrvatskih pilota, kao i sposobnost aviona „rafal“ da izvršavaju zadatke zaštite vazdušnog prostora.

## Hrvatski „rafali“ od početka godine samostalno štite vazdušni prostor

Hrvatska od 1. januara 2026. godine samostalno sprovodi nadzor i zaštitu svog vazdušnog prostora borbenim avionima „rafal“.

Ovi zadaci sprovode se u okviru integrisanog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane NATO-a, koji povezuje radare, komandne centre i borbene avione savezničkih država.

Današnje presretanje pokazuje kako sistem funkcioniše kada se u vazdušnom prostoru države članice pojavi avion označen kao moguća prijetnja.

Ministarstvo odbrane Hrvatske nije objavilo dodatne informacije o identitetu leta, avio-prevozniku niti okolnostima zbog kojih je aktiviran signal za otmicu.

(INdeks)