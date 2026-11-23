Pronađeno je tijelo Stanka Pajovića iz Vranja koji je juče nestao na Skadarskom jezeru, saopštio je za RTCG komandir Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović, a informaciju je potvrdio i Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela.

Pajović je juče posljednji put viđen kod Zbelja kada je otišao u lov, a potraga je trajala tokom cijelog jučerašnjeg dana i nastavljena je danas uz uključivanje pripadnika više službi.

Pripadnici Regionalnog ronilačkog centra Bijela pronašli su tijelo na dubini od četiri metra u kanalu na Skadarskom jezeru, nakon što su na osnovu prikupljenih informacija upućeni na užu lokaciju pretrage.

Podvodna pretraga odvijala se na nepristupačnom terenu uz nultu vidljivost, zbog čega su ronioci prostor pretraživali isključivo dodirom, uz opreznost i sistematski pregled, dok su se u pretragu na zahtjev Službe zaštite i spasavanja Opštine Tuzi uključili i podgorički vatrogasci.

Pajovićeva kćerka Maja Pajović izjavila je juče za „Dan“ da je otac u lov krenuo juče u 9.00 časova, da su posljednji put razgovarali u 14.20 časova, a da je već u 16.20 časova, kada je trebalo da krene kući, telefon bio isključen, nakon čega je alarmirana Služba zaštite.

„Podvodna pretraga odvijala se na nepristupačnom terenu, uz nultu vidljivost, zbog čega su ronioci teren pretraživali isključivo dodirom. Takvi uslovi zahtijevali su izuzetnu opreznost i sistematičan pregled prostora, tokom kojeg je tijelo pronađeno“, kazao je Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela.