Put što prolazi kroz Hrvatsku prate mračne sile? Smatra se jednim od najukletijih

Autor:ATV redakcija
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Jedan od najpoznatijih auto-puteva u Hrvatskoj našao se na listi najukletijih saobraćajnica u Evropi, a za njega se vezuju neobične priče o halucinacijama vozača, misterioznim pojavama i navodnoj upotrebi nadgrobnih spomenika tokom gradnje.
Riječ je o auto-putu A3 (Autocesta A3), koji povezuje zapadni i istočni dio Hrvatske i kojim svakodnevno prolaze brojni putnici, uključujući i vozače iz Bosne i Hercegovine.
Iako je riječ o prometnoj saobraćajnici, pojedine priče koje se godinama vezuju za nju više podsjećaju na scenarije horor filmova nego na uobičajena iskustva s putovanja.
Prema novom izboru koji je objavio DiscoverCars.com, globalni servis za poređenje cijena iznajmljivanja automobila, A3 se našao među deset evropskih saobraćajnica koje prate najneobičnije i najjezivije legende.
Prema pričama koje je prikupio DiscoverCars.com, pojedini vozači navodno su tokom putovanja ovim auto-putem doživljavali halucinacije, neobjašnjivu uznemirenost i osjećaj da se oko njih dešava nešto neobično.
Posebno je zanimljiva lokalna legenda prema kojoj je tokom gradnje auto-puta korišten materijal dobijen od starih nadgrobnih spomenika.
Reputaciji saobraćajnice doprinijele su i teške saobraćajne nesreće, među kojima su bile i one sa smrtnim ishodom.
Međutim, važno je naglasiti da su priče o natprirodnim pojavama dio lokalnih legendi i svjedočenja koja nisu naučno potvrđena, dok za tvrdnju o korištenju nadgrobnih spomenika nisu predstavljeni istorijski ili građevinski dokazi.
Hrvatski auto-put ipak nije jedini evropski put oko kojeg su se razvile ovakve priče.
Na listi se našao i španski put EX-204, na području Las Urdesa, između mjesta Aseitunilja i Nunjomoral.
Prema lokalnim predanjima, vozači su na ovom putu viđali sablasne žene u starinskoj odjeći koje se pojavljuju pored saobraćajnice.
Pominju se i duhovi djece za koje se vjeruje da dolaze s obližnjeg groblja.
Među najneobičnijim pričama su one o neobjašnjivom dječijem plaču, ali i životinjama s crvenim očima koje navodno vrebaju iz mraka.
Ni evropske prijestonice nisu izostavljene s liste.
U praškoj ulici Liliova, nedaleko od Starog gradskog trga, postoji legenda o obezglavljenom vitezu templaru koji se, navodno, pojavljuje između ponoći i jedan čas poslije ponoći.
Prema predanju, vitez će nastaviti da luta gradom sve dok mu neki živi ratnik ne oduzme mač i njime ga usmrti, čime će njegova duša konačno pronaći mir.
U Londonu se slična reputacija vezuje za Berkli skver, posebno za kuću na broju 50.
Ovo mjesto nekada je važilo za jedno od najstrašnijih u Velikoj Britaniji.
Prema legendi, ulicom se pojavljuje bijela prikaza koja se povezuje sa ženom koja je navodno skočila kroz prozor jedne od tamošnjih kuća.
Jedna od najpoznatijih evropskih priča o ukletim putevima dolazi iz Švajcarske.
Riječ je o tunelu Belhen, na auto-putu A2 koji povezuje Bazel i Kjaso.
Prema legendi, vozači su u blizini tunela viđali misterioznu ženu odjevenu u bijelo.
Pojedini su tvrdili da je ulazila u njihove automobile, a zatim iznenada nestajala.
Zbog takvih priča Belhen je stekao reputaciju jednog od najukletijih tunela na svijetu.
Pored pomenutih pet lokacija, DiscoverCars.com je izdvojio još nekoliko saobraćajnica u Velikoj Britaniji:
Sve ove lokacije povezuju priče o neobjašnjivim pojavama, misterioznim susretima i legendama koje se prenose generacijama.
Aleksandrs Buraks, rukovodilac odjeljenja za razvoj kompanije DiscoverCars.com, ističe da je približavanje Noći vještica bilo povod za istraživanje neobičnih priča o evropskim putevima.
"Kako se Noć vještica približava, sada je odlično vrijeme da saznamo sve o navodno ukletim cestama blizu nas, zajedno sa strašnim pozadinskim pričama. Saznali smo da postoji osobito zastrašujuća cesta u Hrvatskoj koju smo uključili na naš popis", naveo je Buraks.
Ipak, bez obzira na to vjeruju li u ovakve legende, vozačima preporučuje oprez, naročito tokom noćnih putovanja.
Posebnu pažnju, kako ističe, treba obratiti na nepoznate puteve, gdje mrak, umor i nepoznavanje terena mogu povećati rizik od saobraćajnih nesreća, prenose Nezavisne.
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