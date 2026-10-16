Put što prolazi kroz Hrvatsku prate mračne sile? Smatra se jednim od najukletijih

Jedan od najpoznatijih auto-puteva u Hrvatskoj našao se na listi najukletijih saobraćajnica u Evropi, a za njega se vezuju neobične priče o halucinacijama vozača, misterioznim pojavama i navodnoj upotrebi nadgrobnih spomenika tokom gradnje.

Riječ je o auto-putu A3 (Autocesta A3), koji povezuje zapadni i istočni dio Hrvatske i kojim svakodnevno prolaze brojni putnici, uključujući i vozače iz Bosne i Hercegovine.

Iako je riječ o prometnoj saobraćajnici, pojedine priče koje se godinama vezuju za nju više podsjećaju na scenarije horor filmova nego na uobičajena iskustva s putovanja.

Prema novom izboru koji je objavio DiscoverCars.com, globalni servis za poređenje cijena iznajmljivanja automobila, A3 se našao među deset evropskih saobraćajnica koje prate najneobičnije i najjezivije legende.

Zašto se za auto-put A3 govori da je uklet?

Prema pričama koje je prikupio DiscoverCars.com, pojedini vozači navodno su tokom putovanja ovim auto-putem doživljavali halucinacije, neobjašnjivu uznemirenost i osjećaj da se oko njih dešava nešto neobično.

Posebno je zanimljiva lokalna legenda prema kojoj je tokom gradnje auto-puta korišten materijal dobijen od starih nadgrobnih spomenika.

Upravo ta priča često se povezuje s vjerovanjem da ovaj put prate "mračne sile".

Reputaciji saobraćajnice doprinijele su i teške saobraćajne nesreće, među kojima su bile i one sa smrtnim ishodom.

Međutim, važno je naglasiti da su priče o natprirodnim pojavama dio lokalnih legendi i svjedočenja koja nisu naučno potvrđena, dok za tvrdnju o korištenju nadgrobnih spomenika nisu predstavljeni istorijski ili građevinski dokazi.

Hrvatski auto-put ipak nije jedini evropski put oko kojeg su se razvile ovakve priče.

Sablasne žene i dječiji glasovi na putu u Španiji

Na listi se našao i španski put EX-204, na području Las Urdesa, između mjesta Aseitunilja i Nunjomoral.

Prema lokalnim predanjima, vozači su na ovom putu viđali sablasne žene u starinskoj odjeći koje se pojavljuju pored saobraćajnice.

Pominju se i duhovi djece za koje se vjeruje da dolaze s obližnjeg groblja.

Među najneobičnijim pričama su one o neobjašnjivom dječijem plaču, ali i životinjama s crvenim očima koje navodno vrebaju iz mraka.

Obezglavljeni vitez luta ulicom u Pragu?

Ni evropske prijestonice nisu izostavljene s liste.

U praškoj ulici Liliova, nedaleko od Starog gradskog trga, postoji legenda o obezglavljenom vitezu templaru koji se, navodno, pojavljuje između ponoći i jedan čas poslije ponoći.

Prema predanju, vitez će nastaviti da luta gradom sve dok mu neki živi ratnik ne oduzme mač i njime ga usmrti, čime će njegova duša konačno pronaći mir.

U Londonu se slična reputacija vezuje za Berkli skver, posebno za kuću na broju 50.

Ovo mjesto nekada je važilo za jedno od najstrašnijih u Velikoj Britaniji.

Prema legendi, ulicom se pojavljuje bijela prikaza koja se povezuje sa ženom koja je navodno skočila kroz prozor jedne od tamošnjih kuća.

Misteriozna žena u švajcarskom tunelu

Jedna od najpoznatijih evropskih priča o ukletim putevima dolazi iz Švajcarske.

Riječ je o tunelu Belhen, na auto-putu A2 koji povezuje Bazel i Kjaso.

Prema legendi, vozači su u blizini tunela viđali misterioznu ženu odjevenu u bijelo.

Pojedini su tvrdili da je ulazila u njihove automobile, a zatim iznenada nestajala.

Zbog takvih priča Belhen je stekao reputaciju jednog od najukletijih tunela na svijetu.

Koji su još evropski putevi na listi?

Pored pomenutih pet lokacija, DiscoverCars.com je izdvojio još nekoliko saobraćajnica u Velikoj Britaniji:

Put B1249 u Jorkširu, Engleska

Hangman's Hill u Eseksu

Raskrsnica Cambridge Gardens i St. Mark's Road u Londonu

Put A12 između Grejt Jarmuta i Loustofta

Put A46 između Lemingtona i Koventrija

Sve ove lokacije povezuju priče o neobjašnjivim pojavama, misterioznim susretima i legendama koje se prenose generacijama.

Šta savjetuju vozačima?

Aleksandrs Buraks, rukovodilac odjeljenja za razvoj kompanije DiscoverCars.com, ističe da je približavanje Noći vještica bilo povod za istraživanje neobičnih priča o evropskim putevima.

"Kako se Noć vještica približava, sada je odlično vrijeme da saznamo sve o navodno ukletim cestama blizu nas, zajedno sa strašnim pozadinskim pričama. Saznali smo da postoji osobito zastrašujuća cesta u Hrvatskoj koju smo uključili na naš popis", naveo je Buraks.

Ipak, bez obzira na to vjeruju li u ovakve legende, vozačima preporučuje oprez, naročito tokom noćnih putovanja.

Posebnu pažnju, kako ističe, treba obratiti na nepoznate puteve, gdje mrak, umor i nepoznavanje terena mogu povećati rizik od saobraćajnih nesreća, prenose Nezavisne.