Budući da kikiriki nije naveden kao alergen na deklaraciji, proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za osobe alergične na kikiriki, dok ga ostali potrošači mogu konzumirati bez ograničenja, saopštio je u utorak Državni inspektorat.

Povlačenje se odnosi na proizvod sa rokom trajanja do 4. aprila 2028. godine i oznakom serije (LOT) L233249A2. Dobavljač proizvoda je njemačka kompanija „Rauš Die Šokoladenfabrik“, a čokolada se u Hrvatskoj prodaje u prodavnicama „Lidla“. Povlačenje se odnosi isključivo na proizvod sa navedenim rokom trajanja i oznakom serije, objavljeno je na sajtu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH). (Kurir)

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