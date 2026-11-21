Autor:ATV redakcija
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Policija u Skoplju uhapsila je dvadesetosmogodišnjeg muškarca nakon što je zapalio automobil svoje majke i prijetio da će zapaliti stan u kojem zajedno žive, saopšteno je iz policijske uprave.
Osumnjičeni A. F. (28) tereti se da je u ranim jutarnjim časovima, oko 5.50 časova, u skopskom naselju Čair izazvao požar na vozilu marke „opel korsa“ skopskih registarskih oznaka, koje je u vlasništvu njegove majke.
Osim što je zapalio automobil, osumnjičeni je tokom incidenta uputio i ozbiljne prijetnje da će zapaliti porodični stan u kojem stanuje sa majkom.
Policijski službenici brzo su reagovali i lišili ga slobode. Osumnjičeni je priveden u policijsku stanicu, a iz policije navode da će protiv njega biti podnesena odgovarajuća prijava nakon što slučaj bude u potpunosti dokumentovan, prenosi Informer.
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