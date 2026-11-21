U Hrvatskoj je sa tržišta povučena slanina u kockicama proizvođača "Mijukić-Prom" zbog mogućeg prisustva listerije, bakterije koja može da izazove ozbiljnu infekciju, posebno kod osjetljivih grupa ljudi, objavio je hrvatski Inspektorat.

Riječ je o proizvodu proizvođača "Mijukić-Prom" iz Runovića kod Imotskog, u pakovanju od 0,55 kilograma, prenose hrvatski mediji.

Proizvod ima oznaku serije LOT 918N33, sa rokom trajanja do 20. marta, 2027. godine, prenosi "Srna".

Distributer je "Domak" iz Zagreba, a proizvod se prodaje putem trgovina "Žabac fud autlet" u Zagrebu i Velikoj Gorici.

Listerija je bakterija koja može da izazove bolest listeriozu. Posebno je opasna za trudnice, novorođenčad, starija i lica čiji je imunitet oslabljen, kod kojih infekcija može imati teške posljedice.

Simptomi su povišena temperatura, bolovi u mišićima, mučninu i dijareja, a kod težih oblika mogu se pojaviti ozbiljne komplikacije koje zahtijevaju bolničko liječenje