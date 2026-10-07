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Slovenački političar brao gljive, pao i slomio kuk

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07.10.2026 13:15

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Словенски политичар брао гљиве, пао и сломио кук
Foto: Gorska reševalna služba Kranj

Slovenački političar Jelko Kacin teško se povrijedio prošle sedmice dok je brao gljive na strmom terenu iznad Zgornje Besnice kod Kranja. Pri padu je zadobio komplikovani prijelom kuka, zbog čega je morao na operaciju.

Nesreća se dogodila 29. septembra. Kacin je ispričao da mu se na strmoj padini štap za hodanje zaglavio u tlu, nakon čega je izgubio ravnotežu i pao na stijenu.

Spasioci su ga zbrinuli na mjestu nesreće, ali zbog nepristupačnog terena nije bilo moguće prići vozilom. Prenijeli su ga do čistine, odakle ga je helikopter Slovenske vojske prebacio u bolnicu u Jesenicama.

Operisan je, oporavak traje

Kacin je u bolnici proveo nekoliko dana, nakon čega je pušten na kućnu njegu. Za N1 Slovenija rekao je da oporavak zasad ide dobro te da je danas prvi put uspio savladati i nekoliko stepenica.

„Ja sam kao Ajron Men, pun sam čavala, pločica i drugog željeza“, našalio se nakon operacije.

Dodao je i upozorenje svima koji ovih dana odlaze u berbu gljiva da budu oprezni na strmom terenu.

„Prilagodite berbu svojim mogućnostima i ne pretjerujte. Brzo se može izgubiti sreća“, rekao je Kacin.

Ko je Jelko Kacin?

Kacin je jedan od poznatijih slovenačkih političara iz perioda osamostaljenja te zemlje. Godine 1991. bio je slovenački ministar informisanja, a tokom Desetodnevnog rata redovno se obraćao javnosti.

Kasnije je bio i ministar odbrane Slovenije, od 1994. godine, te poslanik u Evropskom parlamentu od 2004. do 2009. godine.

U vrijeme pandemije virusa korona bio je i jedan od najprepoznatljivijih vladinih portparola u Sloveniji, a danas je predsjednik slovenačkog Koordinacionog odbora za državne proslave i manifestacije.

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