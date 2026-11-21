Snažno nevrijeme pogodilo je južne dijelove Dalmacije, a najveća šteta na kućama i durgim objektima pričinjena je na području Orebića gdje je vjetar obarao i stabla.

Vjetar je na fudbalskom igralištu u Orebiću rano jutros podigao dvije velike svlačionice i bacio ih preko visokog zida, ali su u međuvremenu vraćene na mjesto.

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Na jugu Dalmacije mjestimično je palo 30 litara po metru kvadratnom, a obilna kiša u kratkom periodu bila je praćena snažnom grmljavinom, prenosi Srna.