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Splitska policija traži devet pripadnika Torcide, objavili njihove fotografije

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18.10.2026 13:11

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Сплитска полиција тражи девет припадника Торциде, објавили њихове фотографије
Foto: PU Splitsko-dalmatinska

Splitska policija objavila je fotografije devet pripadnika navijačke grupe Torcida, koji se sumnjiče za javno podsticanje mržnje tokom kortea u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaksa.

Oni se, kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova, sumnjiče da su na području Splita u periodu od 16.00 do 18.15 časova počinili krivično djelo „Javno podsticanje na nasilje i mržnju“.

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„Na fotografijama se nalaze osobe za koje se osnovano sumnja da su povezane sa počinjenjem navedenog krivičnog djela. Pozivamo građane koji imaju informacije o tome gdje se navedene osobe nalaze da o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192 ili putem imejl adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr“, saopšteno je.

Kako je saopštila splitska policija, krivične prijave podnesene su ukupno protiv 14 osoba zbog sumnje da su tokom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaksa javno podsticale na nasilje i mržnju. Za svih 14 sudija istrage Županijskog suda u Splitu odredio je pritvor. Pet osoba koje su bile dostupne policiji već je sprovedeno u zatvor, dok će preostalih devet biti sprovedeno kada budu pronađene.

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Policija je najavila da će danas zbog istog krivičnog djela podnijeti prijave protiv još šest osoba. Jedna od njih je uhapšena, a policija nastavlja da pregleda snimke kako bi identifikovala i druge učesnike.

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao je da je 11 od 14 prijavljenih navijača ranije bilo prijavljeno za ukupno 94 krivična djela i 273 prekršaja. Prema njegovim riječima, presuđeno je samo u pet slučajeva: tri kazne su uslovne, jedna je novčana, a samo jednom je izrečena zatvorska kazna od 11 mjeseci.

Korteo Torcide pratili su povici „Gazite Jevreje“ i „Ustaj, Adolfe“, a navijači su na krovu automobila nosili kovčeg sa obilježjem Ajaksa, koji su uništili prilikom dolaska na Poljud. Noć prije utakmice u Splitu je uhapšeno 57 osoba nakon napada na navijače Ajaksa.

Hrvatski premijer Andrej Plenković događaje u Splitu nazvao je velikom sramotom, a korteo su osudili i Vlada, gradonačelnik Splita i više političkih stranaka.

Hajduk je utakmicu protiv Ajaksa dobio rezultatom 2:1.

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Torcida

Hajduk Split

Split

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