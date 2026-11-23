Tabla sa imenom proslavljenog kotorskog vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića uklonjena je sa objekta Gradskog bazena u Kotoru, čime je sprovedena odluka Vlade Crne Gore o preimenovanju bazena, prenose crnogorski mediji.

Odluku o preimenovanju bazena donijela je Vlada Crne Gore na zahtjev Hrvatske, što je samo jedan od osam zahtjeva zvaničnog Zagreba za priključenje Podgorice Evropskoj uniji, prenijela je Pobjeda.

Crnogorska Vlada je 19. oktobra donijela odluku o preimenovanju gradskog bazena koji će se, kako je odlučeno, ubuduće zvati "Petar II Petrović Njegoš".

Za Hrvatsku je prethodni naziv bazena bio sporan zbog tvrdnji o Gopčevićevoj ulozi čuvara u logoru Morinj 1991. godine, gd‌je su navodno mučeni i ubijani hrvatski zarobljenici tokom posljednjeg rata, prenosi Tan‌jug.

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Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je tada da je bio neprijatno iznenađen prijedlogom da gradski bazen ponese ime Petra II Petrovića Njegoša, navodeći da je takvo imenovanje, umjesto da produbi vezu grada sa velikim pjesnikom, postalo predmet poruge u kotorskoj javnosti.

Jokić je uputio ministru sporta i mladih Vlade Crne Gore Zoranu Jojiću zahtjev za davanje saglasnosti na predlog promjene naziva gradskog bazena u Kotoru, kojim je predviđeno da umjesto predloženog naziva "Gradski bazen – Petar II Petrović Njegoš" nosi naziv "Zimski bazen Kotor".