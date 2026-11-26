Visoke cijene nekretnina u Hrvatskoj ozbiljno dovode u pitanje priuštiv stanovanja, posebno za mlade u većim gradovima i primorskim mjestima, upozorio je guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Ante Žigman u intervjuu za Hinu.

Prema njegovim riječima, jedan od glavnih razloga visokih cijena jeste nedovoljna ponuda novih stambenih objekata, koja ne uspijeva da prati potražnju podstaknutu privrednim rastom. Pritom je istakao da se u Hrvatskoj i dalje gradi manje stambenih nekretnina nego 2007. godine, kada je izgradnja bila na vrhuncu prethodnog ciklusa.

Cijene u Zagrebu porasle gotovo 16 odsto

Koliko je snažan rast cijena pokazuju i najnoviji dostupni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U drugom tromjesečju 2026. godine cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj bile su 12,7 odsto više nego u istom periodu prošle godine. U Zagrebu su porasle 15,7 odsto, dok je na Jadranu zabilježen rast od devet odsto, prenosi Poslovni dnevnik.

Srbija Žena poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći, druga zadobila povrede

Posebno su poskupjele postojeće nekretnine, čije su cijene na godišnjem nivou porasle 14,1 odsto, dok su nove stambene nekretnine poskupjele 9,2 odsto. Istovremeno je broj prodatih stambenih objekata bio 33,3 odsto manji nego u drugom tromjesečju 2025. godine, prema privremenim podacima DZS-a. Takva kretanja pokazuju da visoke cijene mogu da se zadrže i u uslovima smanjenog broja kupoprodaja.

Potražnja snažna, novih stanova nema dovoljno

Žigman objašnjava da je potražnja za nekretninama posljednjih godina rasla zahvaljujući povoljnim privrednim rezultatima, turizmu, izvozu i korišćenju evropskih fondova, dok ponuda nije pratila takav rast potražnje, što je doprinijelo povećanju cijena.

Guverner smatra da činjenica da se danas gradi manje nego 2007. godine pokazuje da hrvatska privreda nije ušla u fazu prekomerne stambene izgradnje.

Međutim, ograničena ponuda istovremeno predstavlja ozbiljan problem za građane koji kupuju prvu nekretninu, a najizraženije posljedice osjećaju mladi u većim gradovima i turistički atraktivnim dijelovima Hrvatske.

HNB dodatno pooštrio uslove kreditiranja

Zbog rizika povezanih sa rastom cijena nekretnina i snažnim kreditiranjem građana, HNB je od 1. oktobra 2026. godine dodatno pooštrio kriterijume za odobravanje kredita.

Guverner je ocijenio da su prethodne mjere, uvedene u julu 2025. godine, već dale određene rezultate jer su usporile rast kredita i smanjile rizičnost novog zaduživanja.

Gradovi i opštine Voda se izlila na magistralni put, saobraćaj otežan (VIDEO)

Ipak, u HNB-u su zaključili da je za snažnije usporavanje kreditne aktivnosti potrebno dodatno ograničiti mogućnost odstupanja od propisanih kriterijuma.

Prema novoj odluci HNB-a, objavljenoj u Narodnim novinama, banke po pravilu i dalje ne smiju da odobravaju stambene kredite kod kojih ukupna mjesečna otplata duga prelazi 45 odsto prihoda korisnika kredita. Ograničen je i odnos iznosa kredita i vrijednosti nekretnine, uz propisane izuzetke.

Žigman napominje da takve mjere mogu biti ublažene ili ukinute ukoliko se okolnosti promijene, ali problem priuštivosti stanovanja ostaje sve dok ponuda novih nekretnina ne bude uspijevala da prati potražnju.