Šezdesetjednogodišnja žena je poginula, a više lica je povrijeđeno u sudaru kamiona i automobila u mjestu Crvena glavica, na putu Budva-Petrovac, rečeno je u Upravi policije Crne Gore.

Iz policije su naveli da je poginula žena S. J, prenose crnogorski mediji. Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 7.00 časova.

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