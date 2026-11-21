Autor:ATV redakcija
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Šezdesetjednogodišnja žena je poginula, a više lica je povrijeđeno u sudaru kamiona i automobila u mjestu Crvena glavica, na putu Budva-Petrovac, rečeno je u Upravi policije Crne Gore.
Iz policije su naveli da je poginula žena S. J, prenose crnogorski mediji.
Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 7.00 časova.
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