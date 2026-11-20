Sjajne vijesti stižu za sve radnike u Sloveniji kojima će uskoro na račune leći ozbiljne pare. Riječ je o rekordnom zimskom regresu, poznatom i kao božićnica.

Zaposleni u Sloveniji ove godine imaju pravo na rekordni zimski regres, poznat i kao božićnica, u iznosu od 740,94 evra, odnosno približno 1.449 KM. To je 102 evra više nego prošle godine.

Novac na računima do 18. decembra

Prema zakonskim propisima, poslodavci su obavezni isplatiti regres najkasnije do 18. decembra, bez obzira na poslovne rezultate kompanije.

Pravo na ovu naknadu imaju zaposleni u privatnom i javnom sektoru. Puni iznos pripada radnicima koji su cijelu godinu bili zaposleni kod istog poslodavca s punim radnim vremenom, dok ostali ostvaruju pravo na proporcionalan iznos.

Zimski regres uveden je prošle godine, a njegova visina određuje se prema minimalnoj plati, odnosno iznosi polovinu minimalne bruto plate. Ove godine ona u Sloveniji iznosi 1.481,88 evra.

Samo novac, ništa bonovi

Poslodavci su obavezni regres isplatiti u novcu, a zamjena poklon-bonovima ili proizvodima nije dozvoljena.

Do zakonom propisanog iznosa naknada je oslobođena poreza na dohodak i doprinosa.

Prošlogodišnji regres iznosio je 638,86 evra, dok je ovogodišnje povećanje donijelo dodatna 102 evra zaposlenima koji ostvaruju pravo na puni iznos.