Tijelo muškarca pronađeno je tokom noći 22. novembra u apartmanu na Savskoj cesti u Zagrebu, a prema dosadašnjim informacijama, preminuo je od povreda zadobijenih nožem.

Dvije osobe nalaze se pod policijskom kontrolom.

Policija je dojavu o događaju zaprimila tokom noći, a tijelo muškarca pronađeno je oko 00:20 sati.

Na mjestu događaja obavljen je policijski uviđaj, dok istražioci sprovode kriminalističku istragu s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

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Identitet preminulog muškarca za sada nije poznat, kao ni kakva je eventualna povezanost dvije osobe koje se nalaze pod policijskom kontrolom s ovim slučajem.

Više informacija očekuje se nakon završetka policijske istrage, piše "tportal".