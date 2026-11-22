Ronilačke ekipe Regionalnog centra Bijela pronašli su tijelo šestogodišnjeg dječaka koji je u petak upao u rijeku Ribnicu u Podgorici.

"Potraga je završena. Naši ronioci su uprkos jako teškim i rizičnim uslovima dali sve od sebe da pretraže svaki dio rijeke. Vodostaj je bio visok, a podvodne struje izuzetno jake", potvrđeno je za RINU u Regionalnom ronilačkom centru Bijela.

Mališan je u rijeku upao u petak, nakon čega je ova nesreća prijavljena policiji.

U potrazi su aktivno učestvovali i pripadnici Zaštite službe zaštite i spašavanja glavnog grada Podgorice.

Spasilačke ekipe pretraživale su više lokacija duž Ribnice, od naselja Konik do Skalina.