Trostruki ubica ide pred sud: Podignuta optužnica protiv Vehida Murića

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Vehida Murića, koji se tereti da je 20. aprila u jednoj kući u Podgorici na svirep način ubio tri osobe.

Optužen je da je žrtvama N. H, D. H. i K. M. kuhinjskim nožem nanio više ubodnih i ubodno-reznih rana, od kojih su preminule.

Okrivljeni je, kako se tereti, zločin počinio oko 20.00 časova u kuću u kojoj je prethodno povremeno boravio sa oštećenima.

Na teret mu se stavlja da je navedeno krivično djelo izvršio na svirep način, pri čemu su oštećeni tokom nanošenja povreda trpjeli fizičke bolove jakog intenziteta i duševne bolove, sve do nastupanja smrti.

Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na potvrđivanja, prenose crnogorski mediji.

Vrhovni sud Crne Gore je 21. septembra produžio za mjesec pritvor Vehidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo tri osobe u podgoričkom naselju Stari Aerodrom.

Sud je ocijenio da postoji opasnost od bjekstva okrivljenog ukoliko bi se našao na slobodi,prenosi Srna.