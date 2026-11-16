Elvis Mulić (47), bivši granični policajac iz Peći, poginuo je u čeonom sudaru kombija i automobila na magistralnom putu Rožaje–Berane u Crnoj Gori.

U nesreći, koja se dogodila u nedjelju, 15. novembra, oko 15:45 sati u mjestu Dedeići, povrijeđena su oba vozača.

Uprava policije Crne Gore potvrdila je da je smrtno stradao 47-godišnji državljanin Kosova inicijala E. M. Kosovski mediji objavili su da je riječ o Elvisu Mulćiju, čije ime regionalni mediji prenose kao Elvis Mulić.

Prema saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, Mulić je bio suvozač u kombiju koji se kretao iz pravca Berana prema Rožajama. Kombi je iz još neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i čeono se sudario s Rendž Roverom koji je dolazio iz pravca Rožaja.

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Vozači oba vozila prevezeni su u Kliničko-bolnički centar u Beranama. Prema informacijama koje je tužilaštvo objavilo u ponedjeljak, obojica su van životne opasnosti.

Tijelo stradalog upućeno je na obdukciju u Klinički centar u Podgorici. Uviđaj su obavili dežurni tužilac i vještak saobraćajne struke uz učešće policije, a izviđaj je u toku. Saobraćaj je nakon privremene obustave ponovo uspostavljen.