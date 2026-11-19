Učenici srednjih škola i studenti u pet hrvatskih gradova najavili su cjelodnevni bojkot nastave za petak, 20. novembra, pridružujući se međunarodnom štrajku mladih kojim žele da upozore na visoke životne troškove, probleme sa stanovanjem, stanje javnih usluga i militarizaciju.

Štrajk mladih u Hrvatskoj organizuje inicijativa istog imena, a dio je međunarodnog pokreta International Jouth Strajk. Pod sloganom "Za našu budućnost, ne njihove ratove" protesti su najavljeni u 25 evropskih zemalja.

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Organizatori poručuju da jednodnevnim bojkotom žele skrenuti pažnju javnosti i Vlade na probleme s kojima se suočavaju mladi u Hrvatskoj.

''Cjelodnevnim bojkotom nastave želimo poslati jasnu poruku široj javnosti i vladi - mladi žele budućnost u Hrvatskoj, omogućite nam je'', naveli su u saopštenju upućenom medijima.

Među zahtjevima inicijative su obezbjeđivanju dostupnijeg i finansijski pristupačnijeg stanovanja za mlade, smanjenje troškova života te podizanje kvalitete zdravstvenog sistema, obrazovanja i nauke.

Zalažu se i za demilitarizaciju, kao i za rješavanje problema uništavanja okoliša te sprečavanje budućeg ekocida.

Prema najavi organizatora, u štrajku bi trebalo da učestvuju učenici i studenti iz više srednjih škola i fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku, prenosi Tanjug.

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Popis obrazovnih ustanova koje će se pridružiti bojkotu još nije objavljen. Organizatori su najavili da će ga objaviti uoči štrajka na svom Instagram profilu.