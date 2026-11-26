Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prije 11 dana u jednom noćnom klubu u Kninu teško je povrijeđen 27-godišnji policajac koji se u tom trenutku nalazio van dužnosti.
On je nakon incidenta prevezen u obližnju Opštu i veteransku bolnicu Hrvatski ponos, gdje mu je ukazana medicinska pomoć, nakon čega je pušten na kućno liječenje.
Srbija
Završeno saslušanje Dragana J. Vučićevića
Iz Policijske uprave šibensko-kninske saopštili su da je sprovedenom kriminalističkom istragom utvrđeno da incident u kojem je povrijeđen njihov kolega nije povezan sa obavljanjem policijske dužnosti.
Istraga je, međutim, pokazala da je kobne večeri u klubu izbila tuča u kojoj je učestvovalo više osoba, prenosi Jutarnji list.
Zbog nanošenja teških tjelesnih povreda policajcu uhapšen je 26-godišnjak, protiv kojeg je podnijeta krivična prijava.
On je potom predat pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnijet i optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Policija je takođe utvrdila da su, dok je 26-godišnjak fizički napadao policajca koji nije bio na dužnosti, još trojica muškaraca nasrnula na njegove prijatelje, stare 26 i 27 godina.
Gradovi i opštine
Nastava se odvija onlajn: U škole stigle ozbiljne prijetnje
Protiv osumnjičenih muškaraca, starosti 26, 34 i 36 godina, podnijete su prijave zbog kršenja člana 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Oni su uz optužni predlog privedeni Prekršajnom odeljenju Opštinskog suda u Šibeniku.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
2 h1
Region
3 h0
Region
4 h0
Region
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu