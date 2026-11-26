Prije 11 dana u jednom noćnom klubu u Kninu teško je povrijeđen 27-godišnji policajac koji se u tom trenutku nalazio van dužnosti.

On je nakon incidenta prevezen u obližnju Opštu i veteransku bolnicu Hrvatski ponos, gdje mu je ukazana medicinska pomoć, nakon čega je pušten na kućno liječenje.

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Iz Policijske uprave šibensko-kninske saopštili su da je sprovedenom kriminalističkom istragom utvrđeno da incident u kojem je povrijeđen njihov kolega nije povezan sa obavljanjem policijske dužnosti.

Istraga je, međutim, pokazala da je kobne večeri u klubu izbila tuča u kojoj je učestvovalo više osoba, prenosi Jutarnji list.

Zbog nanošenja teških tjelesnih povreda policajcu uhapšen je 26-godišnjak, protiv kojeg je podnijeta krivična prijava.

On je potom predat pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnijet i optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija je takođe utvrdila da su, dok je 26-godišnjak fizički napadao policajca koji nije bio na dužnosti, još trojica muškaraca nasrnula na njegove prijatelje, stare 26 i 27 godina.

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Protiv osumnjičenih muškaraca, starosti 26, 34 i 36 godina, podnijete su prijave zbog kršenja člana 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Oni su uz optužni predlog privedeni Prekršajnom odeljenju Opštinskog suda u Šibeniku.