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U Omišu proglašena prirodna nepogoda: Šteta od katastrofalnog požara 110 miliona evra

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01.09.2026 13:51

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Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Josko Ponos

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je zahvatio područje grada Omiša, gdje je, prema prvim pocjenama, pričinjena šteta od oko 110 miliona evra.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je u dogovoru sa gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem.

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Iako zakonski rok teče od sutra, Gradska uprava Omiša je već danas počela da prima prijave, a do podneva stiglo ih je 40.

Iz Gradske uprave se nadaju da bi do kraja godine građanima mogao biti uplaćen novac na račune, prenose hrvatski mediji.

Gradske vlasti su pozvale sve čija je imovina oštećena u požaru da to prijave gradskoj Komisiji za procjenu štete od prirodnih nepogoda, i to najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode.

U požaru u Omišu pričinjena je velika materijalna šteta na objektima, šumama i poljoprivrednim površinama, te imovini fizičkih i pravnih lica.

Veliki požar izbio je 13. avgusta oko 20.00 časova u šumi pored puta na području Lokve Rogoznice, a zbog snažnog vjetra proširio se prema Omišu.

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U požaru je potpuno izgorjelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila, kao i niz privrednih, ugostiteljskih i pomoćnih objekata.

(Srna)

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Omiš požar

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Hrvatska

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