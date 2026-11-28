U zajedničkoj akciji crnogorske Uprave policije i američkog Federalnog istražnog biroa (FBI), u Podgorici je uhapšen Nedžad Korać, bjegunac kojeg Sjedinjene Američke Države (SAD) potražuju zbog šest teških krivičnih djela.

Koraća su sinoć locirali i uhapsili službenici FAST tima za međunarodne ciljane potrage NCB Interpola Podgorica, postupajući po potjernici koju je raspisao NCB Interpol Vašington na osnovu naredbe Okružnog suda za istočni okrug Njujorka.

Američke vlasti ga terete za dva krivična djela razbojničke krađe u saizvršilaštvu, zloupotrebu pasoša, tešku krađu identiteta, zelenaštvo i zelenaštvo u saizvršilaštvu.

Za svako od ovih djela pojedinačno u SAD zaprijećena je kazna zatvora do 20 godina.

Iz policije su naveli da je Korać tokom izvršenja jednog od ovih djela u njujorškom naselju Kvins, bježeći automobilom od tamošnje policije, usmrtio jednog građanina.

Zanimljivo je da je bjegunac tokom skrivanja, osim svog pravog identiteta, koristio čak 29 lažnih. Crnogorskom birou Interpola potjernica je postala dostupna 18. novembra, nakon čega su uslijedile intenzivne provjere i razmjena obavještajnih podataka sa američkim partnerima, što je rezultiralo njegovim preciznim lociranjem u jednom objektu u glavnom gradu Crne Gore.

„Ovim je još jednom potvrđen kontinuitet uspješne saradnje između Uprave policije Crne Gore i FBI-ja, koja omogućava blagovremeno lociranje i lišenje slobode najtraženijih bjegunaca sa FBI-jeve liste“, poručili su iz Uprave policije.

Korać će u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, nakon čega slijedi komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i SAD radi njegovog izručenja, prenosi Kliks.