Autor:ATV redakcija
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U naselju Straševina u Nikšiću u četvrtak oko 14 časova došlo je do pucnjave, u kojoj je ranjen muškarac D. V. (46).
Prema informacijama nadležnih, za sada nepoznata osoba upotrijebila je vatreno oružje na otvorenom prostoru i tom prilikom nanela povrede četrdesetšestogodišnjem muškarcu, koji je nakon incidenta prevezen u Opštu bolnicu Nikšić, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.
O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
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Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, uz podršku Sektora za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mjere i radnje.
U toku je istraga koja ima za cilj rasvjetljavanje svih okolnosti događaja, kao i identifikaciju i hapšenje počinioca.
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