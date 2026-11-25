Osnovna škola "Sveta Nedelja" u Zagrebačkoj županiji evakuisana je zbog suzavca, nakon što su učenici počeli da osjećaju tegobe poput kašlja i suzenja očiju.

Jutros je došlo do vanredne situacije u matičnoj zgradi Osnovne škole 'Sveta Nedelja', zbog čega su učenici i zaposleni morali biti evakuisani. Oko 8.15 časova direktor škole obavijestio je dežurni centar o tegobama koje su počeli da osjećaju učenici, među kojima su bili kašalj i suzenje očiju.

Zaposleni u školi odmah su evakuisali učenike u obližnje bezbjedne objekte, među kojima su prostorije Turističke zajednice, crkva, župni ured i biblioteka. Na teren su izašli vatrogasci, policija i hitna medicinska pomoć. Tokom pregleda školskih prostorija pronađen je suzavac.

Policija je preuzela dalje postupanje. Iz Civilne zaštite poručuju da povrijeđenih nema, a učenike koji su imali zdravstvene tegobe pregledali su i zbrinuli radnici hitne medicinske pomoći.

Dobra vijest je da se učenici i zaposleni sada mogu vratiti u školu.

"Epidemiološka služba Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije potvrdila je da su, nakon provjetravanja prostorija, ispunjeni uslovi za bezbjedan povratak u školsku zgradu", objavio je Radio "Sveta Nedelja".