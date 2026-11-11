Uhvaćena zvijer teška 200 kilograma: Opustošila je hektare kukuruza

Neobičan ulov o kojem će se, čini se, još neko vrijeme pričati među lovcima stiže iz okolice Špišić Bukovice.

Iskusni lovac Marijan Mareković, član Lovačke udruženja Fazan, odstrijelio je u noćnom lovu vepra teškog čak 194 kilograma.

"Našem iskusnom lovcu Marijanu Marekoviću iz LU Fazan Špišić Bukovica, sinoć ruka nije zadrhtala kada se prema njemu okrenuo ogromni vepar, snažan i silovit, strah i trepet šuma oko Špišić Bukovica… Domaći teren ne pamti ovakvu trofejnu zvijer unatrag desetak godina", kažu iz udruženja .

Kad je ulovljenog vepra trebalo izvagati, vaga je pokazala gotovo 200 kilograma. Iz udruženja dodaju kako je riječ o životinji koja je tokom života opustošila hektare kukuruza u okolici, prenosi Epodravina.