Klara Cvenkel (31) osuđena je pred Okružnim sudom u Ljubljani na godinu i tri mjeseca uslovne kazne zatvora, uz rok provjere od godinu dana, zbog izazivanja smrti iz nehata 18-godišnje Anje, odlučio je Okružni sud u Ljubljani.

Tragedija se dogodila u avgustu 2017. godine, tokom ekskurzije maturanata na grčkom ostrvu Krf.

Tužiteljka Jasmina Vesel tokom cijelog sudskog postupka zastupala je stav da je optužena, tada studentkinja treće godine medicine i članica ekipe zadužene za pružanje prve pomoći, zanemarila zdravstvene simptome koje je Anja imala.

Uprkos ponovljenim upozorenjima drugih učenika, nije ozbiljno shvatila njeno stanje, prenosi slovenački list Delo.

Kako je navela tužiteljka, Cvenkel nije obavijestila lokalnog ljekara, čiji je broj telefona imala, niti hitnu medicinsku službu ili druge članove medicinskog tima.

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To nije učinila čak ni nakon kontakta sa drugim članom ekipe zadužene za prvu pomoć, Jakobom V. Medicinska ustanova nalazila se svega tri kilometra od hotela u kojem su učenici bili smješteni.

Nakon prve posjete Anji, 25. avgusta 2017. oko pet sati ujutru, kada ju je pregledala i razgovarala sa njom, rekla joj je da će ponovo doći da je obiđe ujutru.

Savjetovala joj je da pije vodu, dala joj tabletu protiv mučnine i nepoznatu praškastu supstancu.

Prema stavu tužilaštva, iako je znala da djevojka ima zdravstvene tegobe, morala je da reaguje i zatraži stručnu medicinsku pomoć.

Anja je najprije doživjela srčani zastoj, a narednog dana, 26. avgusta, preminula je u bolnici u 12.30 časova, u prisustvu roditelja.

Tužiteljka je smatrala da Cvenkel zaslužuje isključivo zatvorsku kaznu i u završnoj riječi predložila kaznu od tri godine i pet mjeseci zatvora.

Vesel je istakla da su odbranu optužene opovrgli brojni dokazi, uključujući i svjedočenja učenika. Posebno se osvrnula na pitanje da li je Anja željela da ode u bolnicu tokom tih jutarnjih sati.

Eva B. je na sudu izjavila da Anja nije bila potpuno svjesna onoga što se dešava. Takođe je ispričala da je Cvenkel obavijestila da je djevojka povraćala, da je imala grčeve u nogama, hladna stopala i bolove u stomaku.

Optužena joj je potom izmjerila temperaturu, dala praškastu supstancu za koju je svjedokinja pretpostavila da je sredstvo za rehidrataciju, kao i nekoliko tableta.

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Anja je, prema riječima svjedokinje, u jednom razgovoru rekla da želi da ide u bolnicu, ali joj je Cvenkel navodno odgovorila da će sačekati jutro.

"Da mi je rekla da želi da ide u bolnicu, ne bih to ignorisala", tvrdila je optužena u svojoj odbrani.

"Optužena je očigledno čula Anjine riječi, ali ih je ignorisala, iako u svojoj odbrani tvrdi suprotno", naglasila je tužiteljka u završnoj riječi.

Dodala je da obaveza Klare Cvenkel tokom putovanja, na koju se obavezala potpisivanjem ugovora o saradnji, nije bila da se zabavlja, odmara i pije, već da pruža prvu pomoć ili bude posrednik između učenika kojem je potrebna pomoć i lokalnog ljekara.

Prema njenim riječima, optužena tu obavezu nije ispunila i potpuno ju je zanemarila. Zbog toga je tvrdnja da je učinila sve što je bilo u njenoj moći "potpuno netačna".

Zanemarila brojne simptome bolesti

Prema navodima tužilaštva, Cvenkel je ignorisala brojne simptome koje je Anja imala: drhtavicu, otežano disanje, bjelilo, smetnje sa vidom, hladna stopala, povremeni gubitak svijesti, jake bolove u stomaku, grčeve u nogama i hipotermiju.

Tužiteljka je podsjetila i na svjedočenje jedne od učenica, Lucije L, koja je ispričala da im je u turističkoj agenciji Collegium Mondial Travel na početku putovanja rečeno da sa njima putuje osoba zadužena za medicinsku pomoć.

Zbog toga se učenici, kako je objasnila, nisu usuđivali da samostalno preduzimaju bilo kakve korake.

"Ili, kako je Lucija rekla, da smo išli u sopstvenoj organizaciji, odnosno bez agencije, stvar bi se vjerovatno završila drugačije", navela je tužiteljka.

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Ona je zaključila da je, iako je smrtnost kod Anjinog zdravstvenog stanja izuzetno rijetka, umjesto da za nekoliko dana započne završnu godinu srednje škole, djevojka sahranjena 1. septembra 2017.

Odbrana tražila oslobađajuću presudu

Odbrana je, s druge strane, smatrala da sud ne može da donese drugačiju odluku osim oslobađajuće presude.

"Ovo nije bila ekipa hitne medicinske pomoći, već tim za pružanje prve pomoći. Između ta dva pojma postoji značajna razlika. Prvu pomoć pruža jedna osoba drugoj u hitnim slučajevima kada je njen život ugrožen. Hitnu medicinsku pomoć pružaju kvalifikovani ljekari i specijalisti u bolnicama i urgentnim centrima", ukazao je advokat optužene Marko Puš.

On je istakao da Cvenkel nije prekršila nijednu obavezu koju je imala tokom ekskurzije.

"Iz oba stručna mišljenja ne proizlazi da je prekršila bilo koju profesionalnu dužnost, načelo ili kliničku praksu. Studentkinja medicine zato ima potpuno iste obaveze kao i svaka druga odrasla osoba", naveo je advokat.

Podsjetio je i na riječi sudskog vještaka Jožea Balažica, koji je ocijenio da se u konkretnom slučaju radilo o hitnoj situaciji koja je u domenu ljekara. Čak ni za iskusnog ljekara hitne pomoći, kako je istakao, takva situacija nije bila jednostavna.

Advokat je naglasio da Cvenkel, kao studentkinja treće godine medicine, apsolutno nije mogla da prepozna da se kod Anje razvija početna faza hemoragijskog šoka.

Prema njegovim riječima, Balažic je takođe zaključio da je ponašanje optužene bilo „u potpunosti primjereno studentkinji treće godine fakulteta“, od koje se očekuje da poznaje osnovne postupke reanimacije i pružanja prve pomoći, ali ne i hitne medicinske intervencije.

Pored toga, studentima se o šoku predaje samo na teorijskom nivou.

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„Informacije koje sam imala prilikom prvog kontakta sa njom razumjela sam u kontekstu problema koje je Anja sama opisala. To sam povezala sa menstruacijom“, izjavila je optužena.

Turistička agencija Collegium Mondial Travel nakon tragedije saopštila je da je uzrok smrti bilo unutrašnje krvarenje, koje je bilo posljedica ranijeg ozbiljnog zdravstvenog problema.

Više od devet godina prošlo je od te noći, a Klara Cvenkel tvrdi da svakog dana misli na Anju.

Danas specijalistkinja dermatologije, Cvenkel je svoju završnu riječ započela upravo tim riječima.

"Prošlo je više od devet godina od te noći i ne prođe nijedan dan da ne pomislim na Anju", rekla je.

Objasnila je da joj je to bilo prvo putovanje takve vrste u svojstvu studentkinje medicine i da je jedino željela da pomogne. Takođe je navela da se prvi put našla u takvoj situaciji.

Tožilstvo na sojenju zdravnici Klari Cvenkl, ki je obtožena povzročitve smrti iz malomarnosti zaradi smrti 18-letne dijakinje Anje na maturantskem izletu na grškem otoku Krf avgusta 2017, predlaga tri leta in pet mesecev zapora. Njena obramba pa oprostilno sodbo@Vecer. https://t.co/VfxGv8UAOy — damijana zist (@DamijanaZ) November 23, 2026

"Razgovarala sam sa Anjom. Prenijela sam sve što sam saznala iskusnijem članu tima i slijedila njegova uputstva. Rekla sam im da me pozovu ako joj se stanje pogorša. Kada su me ponovo pozvali ujutru, nije reagovala. Odmah sam započela reanimaciju", istakla je Cvenkel.

Na kraju je poručila da bi, kada bi mogla da vrati vrijeme, najviše željela da Anja danas bude živa, prenosi slovenački list Delo.