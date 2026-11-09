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Upozorenje za potrošače: Ovaj proizvod se hitno povlači sa tržišta

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АТВ редакција
09.11.2026 14:26

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Savremeni dizajn kuhinje sa elegantnim ormarićima, dvostrukim rernama i šik dekorom.
Foto: Gustavo Galeano Maz/Pexels

Državni inspektorat Hrvatske obavijestio je potrošače o hitnom opozivu seta kuhinjskog pribora od pet dijelova.

Do povlačenja s polica došlo je zbog utvrđene migracije primarnih aromatskih amina (PAA). Zbog toga proizvod nije u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

Proizvođač spornog kuhinjskog pribora je kineska kompanija Ningbo Yawen International Trading Co. Ltd., dok je zemlja porijekla Kina.

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Kao dobavljač naveden je Kik – Textilien und Non-Food GmbH iz Njemačke, a proizvod u maloprodaju stavlja kompanija KiK Textilien und Non-Food d.o.o. sa sjedištem u Zaprešiću.

Nadležne službe ističu kako se obavijest o opozivu odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima, a detaljnije informacije dostupne su na internetskim stranicama trgovca.

(RadioSarajevo)

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Tagovi :

Hrvatska

povučen proizvod sa tržišta

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