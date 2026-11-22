Studenti iz BiH koji studiraju i rade u Hrvatskoj mogli bi ostvariti pravo na dodatni penzijski staž, pod jednakim uslovima kao i hrvatski državljani, potvrđeno je iz nadležnog hrvatskog ministarstva.

Prema predloženom modelu, za svakih 1.000 sati studentskog rada priznavalo bi se šest mjeseci dodatnog penzijskog staža, a maksimalno bi se moglo ostvariti 24 mjeseca.

Radni sati sabirali bi se tokom cijelog studiranja, bez obzira na kalendarsku godinu u kojoj su ostvareni.

Iz Ministarstva rada, penzijskog staža, porodice i socijalne politike Hrvatske pojašnjavaju da bi mjera obuhvatila sve studente koji legalno rade putem ovlaštenih posrednika za studentsko zapošljavanje, uključujući strane državljane.

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Međutim, dodatni staž koristio bi se isključivo za obračun visine penzije, a ne za ispunjavanje uslova za penzionisanje. Takođe, student bi kasnije morao ostvariti pravo na penziju u hrvatskom penzijskom sistemu.

Predložena mjera još nije usvojena, a zakonske izmjene trebale bi biti upućene u proceduru početkom 2027. godine, uz javno savjetovanje i razmatranje u Hrvatskom saboru, piše Fena.