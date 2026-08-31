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Veliki požar u Hrvatskoj: Gori skladište fabrike

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 08:22

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

U skladištu fabrike boje i lakova u Karlovcu jutros je izbio požar, koji je zahvatio tri povezane zgrade i u toku je gašenje.

Šef karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao je da gori skladište u fabrici "Nova Kem", na području Male Švarče.

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Rade je naveo da su dojavu dobili kada je požar već bio u razbuktaloj fazi, a vjeruje da će kroz nekoliko časova uspjeti da ga ugase.

Iz vatrogasne jedinice su naveli da je pričinjena velika šteta i u skladištu prodavnice "Gavranović", na koji proširio požar, prenose hrvatski mediji.

Iz Gradske uprave Karlovac apelovali su da građani zatvore prozore, isključe uređaje za ventilaciju koji uvlače vazduh spolja, te da se ne približavaju mjestu požara.

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"Nova Kem" razvija i proizvodi materijale za zaštitu i trajnost konstrukcija, uključujući sisteme za antikorozivnu zaštitu metala, te atmosfersku zaštitu betonskih površina, prenosi "Srna".

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Tagovi :

Karlovac

požar

Hrvatska

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