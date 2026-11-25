Od 1. marta 2027. godine planiran je početak primjene novog sistema elektronske naplate putarine u Hrvatskoj, koji će omogućiti prolazak autocestama bez zaustavljanja na naplatnim mjestima.

Međutim, postoji i obaveza na koju će morati obratiti pažnju svi vozači, bez obzira na to u kojoj je državi njihovo vozilo registrovano. Ako vozilo ne bude pravilno uključeno u sistem, osim redovne putarine, vozačima prijeti i zakonska kazna od 120 eura (240 KM).

Novi sistem, nazvan Krolibertas, zamijeniće dosadašnji način naplate putarine, prema kojem vozači na ulazu uzimaju karticu, a na izlazu plaćaju pređenu dionicu puta.

Umjesto toga, vozila će prolaziti ispod portala opremljenih kamerama i uređajima za elektronsko očitavanje, bez potrebe za zaustavljanjem. Sistem će obuhvatiti autoceste kojima upravljaju Hrvatske autoceste, Bina Istra i Autocesta Zagreb – Macelj, piše Tportal.

Za vozače putničkih automobila bit će dostupne dvije mogućnosti – korištenje ENC uređaja ili automatsko prepoznavanje registarskih tablica.

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To znači da vozači iz Bosne i Hercegovine neće morati kupovati hrvatski ENC uređaj samo zato što putuju u Hrvatsku.

Ipak, prije korištenja autoceste morat će osigurati da je njihovo vozilo pravilno uključeno u sistem naplate.

Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se upravo na vozila sa stranim registarskim oznakama.

Hoće li vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije ili Crne Gore morati prolaziti poseban postupak? Hoće li plaćati više od vozača iz Hrvatske?

Prema Zakonu o naplati putarine, korisnici ne smiju biti diskriminisani na osnovu državljanstva, države registracije vozila, polazišta ili odredišta putovanja.

Drugim riječima, vozač automobila registrovanog u Sarajevu, Beogradu ili Ljubljani podliježe istim osnovnim pravilima naplate kao i vozač automobila sa zagrebačkim registarskim tablicama.

Za putničke automobile najjednostavnija mogućnost bit će prijava registarskih oznaka i povezivanje s važećim sredstvom plaćanja.

Zakonom je predviđeno da će se uključivanje u sistem moći obaviti putem jedinstvene internetske stranice, mobilnih aplikacija, drugih digitalnih servisa, prodajnih ureda i određenih partnerskih prodajnih mjesta.

Biće dostupne i posebne trake za brzo uključivanje u sistem.

To će posebno značiti turistima i povremenim korisnicima hrvatskih autocesta koji ne žele kupovati ENC uređaj zbog jednog ili dva putovanja godišnje.

Jedan propust može vas koštati dodatnih 120 evra

Novi zakon predviđa i novčane posljedice za korištenje autoceste bez prethodnog uključivanja u propisani elektronski sistem naplate.

Prema članu 22. Zakona, vozač koji koristi autocestu, a nije uključen u sistem naplate, dužan je platiti putarinu i posebnu naknadu, odnosno zakonsku kaznu od 120 evra.

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To nije isto što i redovna putarina, već dodatna obaveza zbog nepravilnog korištenja sistema.

Primjera radi, vozač iz Bosne i Hercegovine koji krene prema Splitu ili turista iz Srbije koji putuje prema Istri moraće voditi računa o tome da je njegovo vozilo uključeno u sistem naplate.

Ako se odluče za automatsko očitavanje registarskih tablica, vozači će morati prijaviti registarske oznake i povezati ih s važećim sredstvom plaćanja.

Ipak, zakon predviđa važnu mogućnost i za one koji nisu obavili prijavu prije ulaska na autocestu.

Vozač lakog vozila moći će se uključiti u sistem najkasnije na prvom namjenskom mjestu za brzo uključivanje, ukoliko prethodno nije obavio prijavu putem nekog od drugih predviđenih kanala.

Zbog toga sam ulazak na autocestu bez prethodne internetske registracije ne znači automatski da će vozač morati platiti kaznu.

Međutim, ako ne ispuni zakonsku obavezu uključivanja u sistem, mogao bi biti dužan platiti redovnu putarinu i dodatnih 120 evra.

Šta će biti s postojećim ENC uređajima?

Za vozače koji već koriste ENC uređaje važno je znati da će novi sistem i dalje omogućavati elektronsku naplatu putem uređaja postavljenog na vjetrobransko staklo.

Hrvatske autoceste najavile su mogućnost korištenja ENC tehnologije i u novom sistemu, uz potrebnu registraciju i povezivanje podataka.

Zanimljivo je i to što su predstavnici Hrvatskih autocesta ranije govorili o saradnji sa susjednim zemljama u oblasti elektronske naplate putarine.

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Ipak, vozači ne bi trebali pretpostaviti da će svaki postojeći uređaj iz druge države automatski raditi na svim hrvatskim autocestama. Prije putovanja potrebno je provjeriti podržava li konkretni uređaj novi sistem i jesu li ispunjeni svi uslovi za njegovo korištenje.

Za razliku od putničkih automobila, za teška vozila, uključujući kamione i autobuse koji pripadaju zakonskoj kategoriji teških vozila, ENC tehnologija biće obavezna.

Kada počinje primjena novog sistema?

Zakonom je predviđeno da ključne odredbe novog sistema naplate putarine stupe na snagu 1. marta 2027. godine.

Hrvatske autoceste ranije su potvrdile da je mart 2027. planirani termin početka rada sistema Krolibertas, uz najavu da će javnost o tačnom datumu početka primjene biti blagovremeno obaviještena.

Do tada će se putarina nastaviti naplaćivati prema postojećem sistemu.

Za vozače iz susjednih zemalja najvažnija promjena je to što se više neće oslanjati na uzimanje kartice na ulazu i plaćanje na izlazu s autoceste, već će morati osigurati prethodno ili pravovremeno uključivanje vozila u elektronski sistem naplate.

Budući da će se pravila jednako primjenjivati na domaća i strana vozila, svi koji planiraju putovanje hrvatskim autocestama nakon početka rada sistema Krolibertas trebali bi na vrijeme provjeriti način registracije i plaćanja.

Novi sistem trebao bi donijeti manje čekanja i brže putovanje, ali i obavezu koju vozači neće smjeti zanemariti.