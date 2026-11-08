Zagreb ćuti dok prekopava grobove Srba

Za to su saznali u Dokumentaciono-informacioni centru "Veritas".

Dok se ekshumacije hrvatskih žrtava koriste za slanje političkih poruka uz prisustvo najvišeg državnog vrha i medija, ekshumacije poznatih grobnih mesta sa srpskim žrtvama sprovode se u potpunoj tišini – očigledno kako se ne bi izazvao revolt dijela domaće javnosti koja dobro zna čije se žrtve iskopavaju.

Srbi u Hrvatskoj ni poslije smrti nemaju mira. Bez javne objave, tokom septembra i oktobra, hrvatski nadležni organi su izvršili ekshumacije posmrtnih ostataka na dvije poznate grobne lokacije sa srpskim žrtvama iz rata devedesetih godina, na Novom groblju u Kninu i na groblju u Daruvaru.

Iz Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ su saopštili da su iz dva izvora dobili potvrdu da je Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja ekshumirala posmrtne ostatke u Kninu i prebacila ih u Zagreb radi uzimanja koštanih uzoraka i identifikacije DNK metodom.

"Ni za ekshumaciju u Kninu, ni za onu u Daruvaru, na zvaničnim stranicama Ministarstva hrvatskih veterana nije objavljeno ni slovo. Takvo ćutanje postaje posebno upadljivo kada se uporedi s obilaskom odlagališta otpada Petrovačka dola kod Vukovara, gdje su predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković i ministar Tomo Medved, uz snažnu medijsku pažnju, poručili da će pronalazak nestalih ostati u fokusu Vlade i ponovili optužbe na račun Srbije zbog navodnog skrivanja informacija o lokacijama grobnica", kažu u "Veritasu".

"Veritas" je o ekshumaciji posmrtnih ostataka 12 srpskih boraca na kninskom groblju, a koji su ubijeni 21. juna 1992. godine na Miljevačkom platou, obavijestio 28. oktobra sin jednog od boraca nakon što je zatekao potpuno izmijenjeno stanje na groblju - humki više nije bilo, već samo svježe prekopana zemlja. U zajedničkoj grobnici je, nakon ekshumacije iz jame u Drinovcima u avgustu 1992. godine, sahranjeno 12 neidentifikovanih žrtava sa Miljevačkog platoa.

"S obzirom na to da su sve porodice stradalih sa Miljevačkog platoa (osim jedne) još davno dale referentne uzorke krvi i godinama čekale na ekshumaciju ove poznate lokacije, nadamo se brzoj i uspješnoj identifikaciji", ističu u "Veritasu".

Hrvati svoje nacionalno biće isključivo zasnivaju na mržnji prema srpskom narodu, poručuje ministar rada i boračko – invalidske zaštite Srpske. Radan Ostojić kaže da ono što Hrvatima nije uspjelo u Drugom svjetskom ratu, jeste u posljednjem građanskom.

"Protjerali su sve Srbe, pa su onda, kao što znate, u skorije vrijeme donijeli zakon o spomenicima i spomen obilježjima gdje su sve, navodno, uvredljive spomenike porušili, sklonili i ostalo je još samo oni Srbi koji su na svojim vjekovnim ognjištima, u svojoj srpskoj zemlji, iako je ona trenutno u Republici Hrvatskoj. Znači, sada je došao red da se i oni iskopaju i da se na takav način zatre svaki trag postojanja Srba na tom području", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske.

Prema evidenciji "Veritasa", na spisku nestalih Srba sa područja Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine trenutno se nalazi oko 1.460 osoba, od čega gotovo trećina nije uvrštena na zvanični spisak Hrvatske. Mrtvi ne mogu da govore, ali njihovi posmrtni ostaci i dalje svjedoče. Na nama je da ne dozvolimo da njihovo stradanje bude zaboravljeno.