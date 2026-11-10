Zatreslo se tlo u Crnoj Gori, osjetilo se i u Srpskoj

Zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru zabilježen je večeras u 20.17 časova na području Crne Gore.

Kako je objavio EMSC, epicentar zemljotresa lociran je na području 75 kilometara sjeverozapadno od Podgorice, odnosno 26 kilometara jugoistočno od Gacka u Republici Srpskoj.

Zemljotres se osjetio i u Bileći, Nikšiću i Plužinama.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima