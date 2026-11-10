Zatreslo se tlo u Crnoj Gori, osjetilo se i u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru zabilježen je večeras u 20.17 časova na području Crne Gore.
Kako je objavio EMSC, epicentar zemljotresa lociran je na području 75 kilometara sjeverozapadno od Podgorice, odnosno 26 kilometara jugoistočno od Gacka u Republici Srpskoj.
Zemljotres se osjetio i u Bileći, Nikšiću i Plužinama.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
8 h0
Region
11 h0
Region
11 h0
Region
12 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu