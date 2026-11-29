Autor:ATV redakcija
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Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na autoputevima i brojnim državnim putevima u Hrvatskoj na snazi su ograničenja, a ostrvo Pag odsječen je od kopna zbog prekida trajektne linije i zatvaranja Paškog mosta.
Zbog olujnog vjetra na više saobraćajnica u priobalju na snazi su zabrane i ograničenja prometa, a pojedini putevi zatvoreni su za sve grupe vozila.
Za sav saobraćaj zatvoren je autoput A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica – Zaton Obrovački, Paški most i omiška obilaznica.
Saobraćaj je otežan i u unutrašnjosti, gdje mjestimično pada slab snijeg ili susnježica, prenosi Dnevnik.hr.
Zbog vremenskih uslova na snazi su i dodatna ograničenja za autobuse na sprat, motocikle, vozila s prikolicama, dostavna vozila i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom na pojedinim putevima u priobalju.
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Posebno je otežana saobraćajna povezanost ostrva Pag s kopnom. Trajektna linija je u prekidu, a Paški most zatvoren je za sav saobraćaj, pa trenutno nije moguć dolazak na ostrvo ni odlazak s njega.
U većem dijelu Hrvatske kolovozi su mokri ili vlažni, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, posebno na mostovima i nadvožnjacima, prenosi Tanjug.
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