Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na autoputevima i brojnim državnim putevima u Hrvatskoj na snazi su ograničenja, a ostrvo Pag odsječen je od kopna zbog prekida trajektne linije i zatvaranja Paškog mosta.

Zbog olujnog vjetra na više saobraćajnica u priobalju na snazi su zabrane i ograničenja prometa, a pojedini putevi zatvoreni su za sve grupe vozila.

Za sav saobraćaj zatvoren je autoput A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica – Zaton Obrovački, Paški most i omiška obilaznica.

Saobraćaj je otežan i u unutrašnjosti, gdje mjestimično pada slab snijeg ili susnježica, prenosi Dnevnik.hr.

Zbog vremenskih uslova na snazi su i dodatna ograničenja za autobuse na sprat, motocikle, vozila s prikolicama, dostavna vozila i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom na pojedinim putevima u priobalju.

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Posebno je otežana saobraćajna povezanost ostrva Pag s kopnom. Trajektna linija je u prekidu, a Paški most zatvoren je za sav saobraćaj, pa trenutno nije moguć dolazak na ostrvo ni odlazak s njega.

U većem dijelu Hrvatske kolovozi su mokri ili vlažni, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, posebno na mostovima i nadvožnjacima, prenosi Tanjug.