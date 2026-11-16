Zvali žene i tvrdili da su im sinovi imali nesreću, pa im tražili pare

Autor:ATV redakcija
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Dvojici bugarskih državljana određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da su dva puta pokušali da izvrše telefonsku prevaru na području Požege, predstavljajući se kao ljekari i tražeći novac, saopštila je Policijska uprava požeško-slavonska.
Policiji je 62-godišnja žena 13. novembra prijavila da ju je pozvao muškarac koji se predstavio kao ljekar i rekao joj da je njen sin doživio nesreću i da je za operaciju potrebno 30.000 evra.
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Kada mu je rekla da ima samo 2.000 evra, uputio ju je da novac stavi u kesu i ostavi ispred kuće, gdje će ga preuzeti njegov kolega.
Dva dana ranije suprugu 81-godišnjeg muškarca sa područja Požege pozvala je osoba koja se takođe predstavila kao ljekar. Rekla joj je da je njihov sin nastradao u Njemačkoj i zatražila da ispred kuće ostavi 5.000 evra za njegovu operaciju.
Kada je 81-godišnjak izašao ispred kuće, ugledao je nepoznatog muškarca koji se udaljio.
Policija je osumnjičene, starosti 42 i 44 godine, uhapsila 13. novembra, nakon što je zaustavila automobil koji su koristili.
Prilikom pretresa vozila, obavljenog po sudskom nalogu, pronađeni su i oduzeti mobilni telefon i SIM kartica.
Nakon kriminalističke istrage, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, a potom izvedeni pred sudiju za istragu Županijskog suda u Slavonskom Brodu, koji im je odredio jednomjesečni pritvor.
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Iz hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju građane da bolnice i državne ustanove ne traže hitnu predaju novca ispred kuće ili na javnom mjestu.
Ističu da su u više navrata savjetovali građane da nakon takvih i sličnih poziva provjere informacije sa članovima porodice ili bliskim osobama.
Građanima se savjetuje da telefonom ne otkrivaju lične podatke niti podatke o bankovnim računima, kao i da takve pozive odmah prijave policiji, prenosi Indeks.
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