Zvali žene i tvrdili da su im sinovi imali nesreću, pa im tražili pare

Dvojici bugarskih državljana određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da su dva puta pokušali da izvrše telefonsku prevaru na području Požege, predstavljajući se kao ljekari i tražeći novac, saopštila je Policijska uprava požeško-slavonska.

Policiji je 62-godišnja žena 13. novembra prijavila da ju je pozvao muškarac koji se predstavio kao ljekar i rekao joj da je njen sin doživio nesreću i da je za operaciju potrebno 30.000 evra.

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Kada mu je rekla da ima samo 2.000 evra, uputio ju je da novac stavi u kesu i ostavi ispred kuće, gdje će ga preuzeti njegov kolega.

Dva dana ranije suprugu 81-godišnjeg muškarca sa područja Požege pozvala je osoba koja se takođe predstavila kao ljekar. Rekla joj je da je njihov sin nastradao u Njemačkoj i zatražila da ispred kuće ostavi 5.000 evra za njegovu operaciju.

Kada je 81-godišnjak izašao ispred kuće, ugledao je nepoznatog muškarca koji se udaljio.

Osumnjičenima određen pritvor

Policija je osumnjičene, starosti 42 i 44 godine, uhapsila 13. novembra, nakon što je zaustavila automobil koji su koristili.

Prilikom pretresa vozila, obavljenog po sudskom nalogu, pronađeni su i oduzeti mobilni telefon i SIM kartica.

Nakon kriminalističke istrage, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, a potom izvedeni pred sudiju za istragu Županijskog suda u Slavonskom Brodu, koji im je odredio jednomjesečni pritvor.

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Policija upozorava građane

Iz hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju građane da bolnice i državne ustanove ne traže hitnu predaju novca ispred kuće ili na javnom mjestu.

Ističu da su u više navrata savjetovali građane da nakon takvih i sličnih poziva provjere informacije sa članovima porodice ili bliskim osobama.

Građanima se savjetuje da telefonom ne otkrivaju lične podatke niti podatke o bankovnim računima, kao i da takve pozive odmah prijave policiji, prenosi Indeks.