65 građana Bratunca i Srebrenice posjetilo Dnevni centar "Podrži me - 9. januar" u Kosovskoj Mitrovici

Rukovodstvo Dnevnog centra "Podrži me - 9.januar" u saradnji sa Odborom za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke danas 09.novembra ugostilo je 65 vjernika i građana Bratunca i Srebrenice.

Na prijedlog Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji da posjete centar goste predvođene načelnikom opštine Bratunac Lazarom Prodanovićem i načelnikom opštine Srebrenice Milošem Vučićem u ime organizatora prijema pozdravila je Ivana Rakić rukovodilac Dnevnog centra "Podrži me - 9.januar" u Kosovskoj Mitrovici.

Ona je dočekala goste pogačom po starom običaju.

"Dobro nam došli, ovo je Vaša kuća izgrađena zahvaljujući Odboru za pomoć Kosovu i Metohiji, gospodinu Miloradu Arlovu predsjedniku Odbora i humanošću cijele Republike Srpske", poručila je ona.

"Htjeli smo da svi koji dolaze iz Republike Srpske posjete Dnevni centar jer to je humani manastir od 750 metara kvadratnih koji je izgrađen i opremljen humanošću Republike Srpske u kojoj su među mnogima učestvovale i opštine Bratunac i Srebrenica sa svojim osnovcima, srednjoškolcima, humanim ljudima i lokalnim upravama. Ovo je u roku mjesec dana druga posjeta iz Republike Srpske ovom važnom centru i objektu namijenjenom djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju na Kosovu i Metohiji", naveo je u saopštenju predsjednik Odbora Milorad Arlov.

Načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović oduševljen je Dnevnim centrom i zahvalan na toplom i srdačnom dočeku. Poručio je da se osjećao ponosno kad je ušao u Dnevni centar i prvi put vidio koliko je velika humana misija Odbora i cijele Republike Srpske.

"Ovakva humana djela mi daju za pravo da pozovem sve da podrže humane akcije koje provodi Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji namijenjene djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju, srpskoj omladini i porodicama na Kosovu i Metohiji", rekao je.

"Na naš prijedlog opština Bratunac sutra je domaćin i kum ktitorske slave Pećke patrijaršije Sveti Arsenije Sremac a koju za narednu godinu preuzima opština Srebrenica", rekao je Arlov.

Od 2011. godine u velikoj mjeri i saradnjom sa Odborom za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke domaćini ove važne slave iz Republike Srpske bili su: opštine, gradovi, organizacije, preduzeća i pojedinci: opština Foča, Srbac, Prnjavor, Teslić, Bijeljina, Sokolac, Sokolac, OC Jahorina, Milorad Arlov, Odbor za pomoć Kosovu i Metohiju, Trebinje, Bijeljina, Zvornik, Bratunac i naredne godine Srebrenica.

"Mi naše Sveto Kosovo i Metohiju volimo, čuvamo i poštujemo djelima a ne samo riječima. Pozivamo sve humane ljude Srpske da do 30.novembra pozovu 1434 i tako učestvuju u humanoj misiji i pomoći našoj djeci i omladini na Svetom Kosovu i Metohiji", poručili su iz Odbora.