Povodom obilježavanja krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Svetog arhangela Mihaila, ove sedmice realizuje se akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u okviru koje će oko 220 kadeta Policijske akademije i učenika Srednje škole unutrašnjih poslova darivati krv.

Kadeti Policijske akademije i učenici Srednje škole unutrašnjih poslova danas su u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske dali oko 220 doza krvi.

Akciji dobrovoljnog davanja krvi, povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – Aranđelovdana, prisustvovao je i resorni ministar Željko Budimir koji je poručio da je ovo njihov inkluzivni pristup društvu.

"U toku godine imamo dvije velike akcije davanja krvi, povodom Dana Policije i krsne slave MUP-a, ali se uključujemo uvijek kada su Zavodu potrebne dodatne doze krvi", rekao je Budimir Srni.

On je naveo da usljed saobraćajnih nezgoda dolazi i do teških povreda ljudi zbog kojih je neophodno imati dovoljno zaliha krvi.

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Strahinja Jurišić rekao je da se u toku godine akcijama dobrovoljnog davanja krvi odzvalo više od 1.200 pripadnika MUP-a kojima je zahvalio na ovom humanom činu.

MUP RS darivanje krvi MUP Republike Srpske

"Zalihe krvi su zadovoljavajuće, ali ide period praznika kada je veća potražnja za krvlju, s obzirom da je manje davalaca, a veća je frekvencija saobraćaja", rekao je Jurišić.

Učenica četvrtog razreda Srednje škole unutrašnjih poslova Anđela Pavlović kaže da prvi put daje krv, a da je želju imala od djetinjstva s obzirom da joj je otac aktivni davalac krvi.

"Za nas jedna doza krvi ne znači ništa, a nekome može spasiti život", poručila je Pavlovićeva.

Slično razmišlja i učenik iste škole Danijel Miljatović koji već četvrti put daje krv, te je pozvao sve koji su u mogućnosti da posjete Zavod i pokažu humanost, prenosi Srna.