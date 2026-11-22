Ministar finansija u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić čestitao je Igoru Dodiku izbor za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Amidžić, koji je i generalni sekretar SNSD-a, poručio je da velike stvari traže hrabrost da se preuzme odgovornost i odlučnost da se ide naprijed.

"Želim ti uspjeh, snagu i dobre rezultate za Republiku Srpsku!", istakao je Amidžić.