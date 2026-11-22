Autor:ATV redakcija
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Ministar finansija u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić čestitao je Igoru Dodiku izbor za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske.
Amidžić, koji je i generalni sekretar SNSD-a, poručio je da velike stvari traže hrabrost da se preuzme odgovornost i odlučnost da se ide naprijed.
"Želim ti uspjeh, snagu i dobre rezultate za Republiku Srpsku!", istakao je Amidžić.
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