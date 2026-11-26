Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić čestitala je Dan zahvalnosti i istakla da istorijsko savezništvo srpskog i američkog naroda treba da bude podsticaj za još čvršće odnose, dublje razumijevanje i nove prilike za saradnju.

Trišić Babić je navela da ovogodišnji Dan zahvalnosti ima poseban značaj, budući da Amerika obilježava 250 godina nezavisnosti, što predstavlja priliku za osvrt na trajne vrijednosti slobode, kao i na prijateljstva i veze građene kroz generacije.

"Dok Amerikanci slave Dan zahvalnosti, upućujem najiskrenije želje svim našim američkim prijateljima i njihovim porodicama povodom ovog posebnog praznika", poručila je Trišić-Babić u objavi na društvenoj mreži Iks.

🇺🇸 Happy Thanksgiving! As Americans celebrate Thanksgiving, I extend my warmest wishes to all our American friends and their families on this special occasion. For the American people, Thanksgiving is a treasured tradition: a time to gather with family and friends, express gratitude and celebrate the spirit of generosity and togetherness. This year’s Thanksgiving holds special significance as the United States celebrates the 250th anniversary of its independence. It is also an opportunity to reflect on the enduring values of freedom and the friendships and bonds that have been forged across generations. The Serbian and American people share a history of friendship and alliance, shaped by moments of solidarity and mutual respect. May these historic ties continue to inspire stronger connections, deeper understanding and new opportunities for cooperation. To all our American friends and their families, may this Thanksgiving bring you peace, joy and cherished moments with those you love. Happy Thanksgiving! — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 26, 2026

Ona je napomenula da za američki narod Dan zahvalnosti predstavlja vrijeme za okupljanje sa porodicom i prijateljima, izražavanje zahvalnosti i slavljenje duha velikodušnosti i zajedništva.

"Svim našim američkim prijateljima i njihovim porodicama želim da Dan zahvalnosti donese mir, radost i dragocjene trenutke sa onima koje vole. Srećan Dan zahvalnosti!", poručila je Trišić Babić.