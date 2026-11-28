Bivši direktor Policije Republike Srpske Dragomir Andan smatra da je hapšenje osumnjičenih u akciji "Emisar" uspjelo jer Federalna uprava policije nije bila obaviještena i da bi u tom slučaju federalni ministar policije Ramo Isak pokušao da spriječi hapšenje Nasera Orića.

"Prije svega treba čestitati pripadnicima MUP-a Srpske, ova akcija je dokaz da na prostoru Republike Srpske nema zaštićenih i neće ih biti ni u narednom periodu", istakao je Andan za RTRS.

Dodao je da je resorni ministar, Željko Budimir odlučan da zajedno sa svojim saradnicima uđe u otvorenu borbu protiv svih oblika kriminala u Republici Srpskoj.

"Mislim da u BiH mi prednjačimo, kad kažem mi smatram se još uvijek pripadnikom MUP-a. MUP Srpske prednjači u svim elementima i ne dozvoljavamo da se vrše razni uticaji prema policijskim strukturama", ističe Andan.

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Kaže, da je akcija "Emisar" dobro izvedena.

"Cijenim da je akcija uspjela jer nije Federalna uprava policije obaviještena oko hapšenja Nasera Orića, jer smatram da bi Ramo Isak pokušao to da spriječi, odnosno dao bi doznanja Oriću da će biti uhapšen. Naser Orić ne zaslužuje ovoliku medijsku pažnju", navodi Andan

Komentarišući hapšenje Nikole Šljivić, Andan ističe da se nekog iz policijskih organa pitalo, ona nikada ne bi došla do bilo kakve političke funkcije.

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"Gospođa Šljivić je preko svog bivšeg muža, koji je bio poznat policiji, upoznala i Ždrala i Pandurevića. Imamo još sličnih ljudi u sistemu. Možda će ovo zvučati grubo, ali ja predlažem političarima, da kada kandiduju nekog za bilo koje političke funkcije, posavjetuju su sa MUP-om Srpske. Lica sa kriminogenim dijelovima ne mogu da obavljaju političe funkcije", dodaje on.

Podsjećamo, u nedavnoj policijskoj akcija "Emisar", uhapšeno je pet osoba, a istraga se odnosi na sumnje da je pružana pomoć odbjeglom Đorđu Ždralu, osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića, ali i na pokušaj uticaja na dokaze i iskaze u tom predmetu.