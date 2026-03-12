Autoput Bijeljina - Rača u punom zamahu: Radovi napreduju ubrzanom dinamikom

Izgradnja dionice autoputa Bijeljina - Rača napreduje punom parom. Radovi se izvode ubrzanom dinamikom, radna snaga je pojačana,sve mašine u pogonu kako bi se uprkos svim izazovima sa kojima su se izvođači susreli, ispoštovali rokovi, a građani uskoro mogli da koriste ovaj put.

"Kompletna trasa je urađena, urađen je nasip, urađena je na jednom dijelu posteljica, ojačanje posteljice, radi se više objekata istovremeno i evo sada do te petlje Brodac, na trećem kilometru se rade nosači, gdje samo za ovaj objekat treba 96 nosača, radna snaga je pojačana i svima nam je u cilju da što prije završi se", rekao je glavni inženjer za građenje u „Autoputevima Republike Srpske“ Mladen Petrović.

Oko 200 radnika angažovano je od strane „Integral inženjeringa“. Na većem dijelu trase urađeno je preko 70 odsto planiranih radova.

„Do sada je od početka građenja ugrađeno oko dva miliona kubika nasipa, što predstavlja oko 80 odsto od ukupno projektovane količine nasipa. Trenutno pripremamo platoe za izradu šipova na mostovima O2 i O6. Izvedeno je do sada ukupno 330 šipova, što predstavlja negdje oko 75 odsto od ukupnog broja predviđenog projektom“, istakao je odgovorni rukovodilac radova „Integral inženjering“ Tomislav Miljević.

Ovo je za sve učesnike u projektu jedna od izazovnijih dionica u cijeloj RS. Dalekovodi, eksproprijacije, novi pristupni putevi, izmjena plana, samo su neki od problema koji su nisu mogli biti riješeni preko noći. U ministarstvu saobraćaja i veza su optimistični oko kraja radova.

"Sve činimo da do kraja građevinske sezone završimo dionicu autoputa od mosta na rijeci Savi do petlje Brodac, kako bismo održali kontinuitet, očekujemo da će Srbija na jesen pustiti u funkciju dionicu autoputa Kuzmin-Rača zajedno sa mostom, onda bismo mi, želja nam je i plan i mislim da će se i ostvariti da mi nastavimo tu dionicu sedam i po kilometara od ulaza u RS i da ona bude puštena istovremeno kad i ova dionica iz Srbije", naglasio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Radovi na izgradnji auto-puta na srbijanskoj strani su pri kraju. Puštanje u saobraćaj novog mosta preko rijeke Save u Rači biće moguće nakon završetka izgradnje integrisanog graničnog prelaza Sremska Rača i dionice autoputa Rača-Bijeljina, kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost putnog pravca, kažu u Javnom preduzeću "Putevi Srbije".