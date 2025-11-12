Bitno: Vještačka inteligencija

Izvor:
ATV
12.11.2025
12:10
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o vještačkoj inteligenciji.
Za 'Bitno' govore psiholog Danilo Ciganović, Aleksandar Mastilović, stručnjak za digitalnu transformaciju i međunarodni konsultant za vještačku inteligenciju i Igor Ševo, inženjer elektrothenike i rukovodilac Centra za vještačku inteligenciju.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Republika Srpska
5 h2
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
9 h1
Najnovije
Najčitanije
16
31
16
25
16
20
16
19
16
06
Trenutno na programu