Aleksandra Pandurević i još troje delegata iz Bijeljine isključeni su iz Glavnog odbora SDS, a odluku je potpisao Branko Blanuša, predsjednik ove stranke.

Uz nju, iz Glavnog odbora su isključeni Slavko Jović, Tatjana Pantić i Vladimir Ljubojević.

“Blanuša u roli Pedi Ešdauna”

"Kada sam pomislila da smo već sve vidjeli i doživjeli od Branka Blanuše, njegovo nasilje nad SDS-om i Statutom stranke danas je doživjelo vrhunac. Desilo se ono što smo nedavno upozorili – da će Blanuša nestatutarno mijenjati sastav Glavnog odbora kako bi sačuvao poziciju predsjednika, dograbio se mandata delegata u Domu naroda, i potpuno podijelio i uništio SDS! Danas je, potpuno nestatutarno, diktatorski, donio odluku da iz Glavnog odbora dekoptira delegate iz Bijeljine i to: Vladimira Ljubojevića, Slavka Jovića, Tatjanu Pantić i mene.

Da beščašće bude veće, Blanuša se poziva na članove Statuta koji daju predsjedniku stranke ovlašćenja da koptira 26 članova Glavnog odbora. NIJEDAN ČLAN STATUTA NE DAJE PREDSJEDNIKU OVLAŠĆENjA DA DEKOPTIRA ČLANOVE GLAVNOG ODBORA, NITI JE IKADA IJEDAN PREDSJEDNIK DEKOPTIRAO NEKOG JER NE DIJELI NjEGOVA RAZMIŠLjANjA", rekla je ona.

Ona kaže da će pokrenuti inicijativu za smjenu i isključenje Branka Blanuše iz SDS-a.